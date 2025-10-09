Panteres Grogues no participarà en los Gay Games 2026

Barcelona, Octubre de 2025 - El Club Esportiu Panters Grogues informa que el pasado 7 de octubre se celebró una Asamblea General Extraordinaria en la cual se debatió y votó la participación del club en los Gay Games de Valencia 2026. Tras un debate abierto y con la participación de una persona miembro de la Federación de Gay Games, la asamblea decidió que Panteres Grogues no participará oficialmente en esta edición de los juegos. Esta decisión no cuestiona el trabajo ni el legado de la Federación de Gay Games, que el club respeta y valora profundamente, sino que responde al contexto político actual del País Valencià.

Panteres Grogues considera que no puede participar en un evento que cuenta con el apoyo de instituciones que han impulsado políticas contrarias a los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente de las personas trans. En los últimos meses, el Gobierno de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València han modificado la Ley Trans Valenciana, reducido recursos destinados a políticas de igualdad, rechazado tipificar las terapias de conversión como delito y prohibido la bandera LGTBIQ+ en espacios institucionales. Estas acciones representan un retroceso en la lucha por los derechos del colectivo y no pueden ser normalizadas ni maquilladas mediante la colaboración en un evento deportivo internacional.

Por este motivo, Panteres Grogues no quiere contribuir a blanquear políticamente a gobiernos que recortan derechos, y defiende que el deporte LGTBIQ+ debe ser un espacio de libertad, reivindicación y transformación social, no una herramienta de propaganda. El club también lamenta que no se haya hecho el traspaso del control de la organización de los juegos a las entidades LGTBIQ+ valencianas, lo cual aleja el proyecto de su base comunitaria y del colectivo local.

Aun así, Panteres Grogues es consciente de que muchas personas del club ya se habían inscrito antes de la celebración de la asamblea, y que la organización de los Gay Games no permite anular dichas inscripciones. Por este motivo, el club no impedirá su participación a título individual, pero pedirá que no lo hagan en nombre de Panteres Grogues ni utilicen ningún elemento identificativo, y las anima, si lo consideran oportuno, a visibilizar la postura del club ante las políticas del gobierno valenciano.

Con más de 2.500 personas socias, 30 años de historia y una treintena de secciones deportivas, culturales y de bienestar, Panteres Grogues reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad. El club seguirá trabajando para fomentar un modelo de deporte y cultura verdaderamente inclusivo, transformador y accesible.