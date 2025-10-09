La senyera acompañará al Conqueridor en su penúltimo partido de pretemporada

Este sábado a las 12:00, el Léleman Conqueridor se enfrenta al Servigroup Playas de Benidorm en el penúltimo partido de pretemporada. Los aficionados podrán asistir de forma gratuita al Polideportivo de Nou Moles para ver una adelanto de lo que se verá este año por primera vez tras el histórico ascenso de los visitantes.

El equipo alicantino viene de lograr una victoria en su estreno en casa. Servigroup Benidorm ganó en el Palau d'Esports al CV Elche (25-19, 22-25, 25-20, 25-21) por 3-1 en el quinto partido de su particular pretemporada.

La senyera de Léleman Conqueridor / Léleman Conqueridor

La senyera acompañará al Conqueridor por Europa

El Léleman Conqueridor ha presentado este 9 de octubre su tercera equipación para la temporada 2025/26. Los colores de la senyera lucirán en la camiseta de la plantilla para competir en la CEV Challenge. El equipo ha querido destacar con esta equipación sus raíces y destacar el hito de ser el primer equipo valenciano en jugar competición europea.

Resumen de la pretemporada

A falta de dos partidos de pretemporada, Servigroup Benidorm y Grupo Herce Soria, el equipo valenciano ya tiene un balance de los partidos disputados. Aunque estos encuentros se han jugado con el objetivo de coger forma de cara a la Superliga, Emanuele Zanini ha podido probar a las nuevas incorporaciones y canteranos. Con siete partidos en diez días, el Léleman Conqueridor Valencia ha demostrado capacidad de rotación para repartir los minutos entre sus jugadores y llegar de la mejor forma al inicio de la Superliga.