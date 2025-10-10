La alerta naranja obliga a suspender el encuentro entre el Alzira FS y el Peñiscola FS

La alerta naranja por lluvias activada en la Comunitat ha obligado a aplazar el derbi autonómico entre el Family Cash Alzira FS y el Servigroup Peñiscola FS. El partido correspondiente a la jornada seis de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, se jugará, si nada se tuerce, este domingo 12 de octubre en el Palu d'Esports de Alzira.

Un caso recurrente

Hace un par de semanas tuvimos otra alerta meteorológica en la región y eso ha generado que equipos como el Alzira FS no sea la primera vez que conviven con esta situación. Es la segunda vez que el conjunto de la Ribera Alta se ve obligado a suspender un partido por las lluvias esta misma temporada. El anterior fue hace un mes, concretamente el 9 de septiembre ante ElPozo Murcia Costa Cálida, encuentro que se jugó al día siguiente.

Aunque la nueva fecha del encuentro es cercana, esto ha ocasionado problemas para el Servigroup Peñiscola FS. Concretamente el problema lo han sufrido los aficionados del conjunto visitante ya que el club había organizado un viaje para algunos de los hinchas que quisieran presenciar el partido en el Palau d'Esports de Alzira.

Además, no solo el fútbol valenciano se ha visto afectado por esta nueva DANA. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha informado de la suspensión del Campeonato de España de Clubes Sub-16 , previsto para este sábado en Valencia. La situación cambiante por la posible activación de alerta naranja (con posibilidad de roja) ha propiciado la decisión.