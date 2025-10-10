Cullera, escenario de récords nacionales de halterofilia

La Comunitat de L’Esport acogió el pasado fin de semana, en Cullera, el Campeonato de España de Halterofilia Sub-15 por tercer año consecutivo. Un evento organizado por la Federación Española de Halterofilia que reunió a las promesas nacionales de este deporte, con la participación de jóvenes nacidos en 2010, 2011 y 2012.

Récords de España

La jornada estuvo marcada por las grandes actuaciones y nuevos récords. Erik Guadamud, de la Federación Madrileña, brilló en solitario al batir tres récords de España en la categoría +88 kg: 137 kg en arrancada, 160 kg en dos tiempos y 297 kg en total olímpico.

En la categoría femenina, la protagonista fue Inés Conde, de la Federación Asturiana, que firmó también un nuevo récord de España en la categoría de 53 kg con un levantamiento de 85 kg en la modalidad de dos tiempos.

Título por federaciones para la valenciana

La Federación Valenciana fue la gran dominadora de la competición, alzándose con el título por federaciones tanto en categoría masculina como femenina. Un total de ocho medallas se colgaron nuestros deportistas: 5 medallas de oro (Javier Zambrano Quiñonez, Yuna López Fabián, Álex Ramiro Carpi, Gisela Ruano Herreros, Alicia Munuera Jurado) , 1 de plata (Axel Roda Palacios), y 2 de bronce (Eneko García Sarrión y Jheron Ruano Herreros) . En cuanto a las mejores marcas individuales del campeonato, Guadamud y Conde confirmaron su supremacía con las puntuaciones más altas del torneo.

Este evento se enmarca en el programa de apoyo a competiciones PAC_CV, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso en colaboración con el Comité Olímpico Español (COE). Además, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cullera, que vuelve a apostar firmemente por el deporte como motor de dinamización social y turística de la localidad.