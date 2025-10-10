La RFEA suspende el Nacional Sub-16 en Valencia por la dana

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha informado de la suspensión del Campeonato de España de Clubes Sub-16, previsto para este sábado en Valencia, siguiendo las directrices de las autoridades públicas competentes.

En los últimos días, la RFEA ha mantenido una comunicación permanente con las autoridades competentes de la Comunidad Valenciana para seguir la evolución de la DANA.

Riesgos

En estos momentos, las autoridades trasladan que la situación es muy cambiante, con posible activación de alerta naranja (con posibilidad de roja), lo que supone un riesgo alto y desaconseja totalmente la celebración de la competición.

Asimismo, informan de que el estado actual de la instalación debido a las condiciones meteorológicas no permite garantizar una práctica deportiva segura.

Comunicado oficial

"Ante esta información, y priorizando de forma absoluta la integridad física de todas las personas participantes y acompañantes, muy especialmente por tratarse de atletas menores de edad, la RFEA, siguiendo las recomendaciones de la administración pública competente, ha decidido suspender la competición de mañana", ha explicado la RFEA.

La RFEA "entiende plenamente los perjuicios y molestias que esta decisión pueda ocasionar a clubes, deportistas y familias, por lo que pide disculpas sinceras y agradece de antemano la comprensión de todas las partes implicadas".

En los próximos días, la Federación contactará con los clubes participantes para explorar alternativas y articular la mejor solución posible.