El Alzira FS y el Peñíscola FS, un derbi en busca del despegue definitivo

El Family Cash Alzira FS y el Servigroup Peñíscola FS se enfrentan este domingo en el Palau d'Esports de la localidad valenciana en un duelo autonómico marcado por el temporal y por la necesidad de triunfos en ambos equipos.

El encuentro estaba programado para este sábado, pero la alerta naranja por lluvias intensas activada en la provincia de Valencia obligó al aplazamiento una vez lo autorizó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En lo puramente deportivo, el Alzira FS llega al partido ante el Peñíscola FS sin haber puntuado todavía a pesar de haber disputado ya cinco jornadas. En el encuentro del pasado fin de semana, el equipo valenciano cayó en su visita al líder invicto Jimbee Cartagena Costa Cálida (6-3).

En el capítulo de bajas, Correal mantiene las ausencias de larga duración de Jaime Peiró y de Joan Miguel, ambos lesionados de gravedad de la rodilla.

En lo que respecta al Peñíscola FS, el conjunto que entrena Santi Valladares acumula 3 puntos después de una victoria en cinco partidos y llega a Alzira tras la derrota ante Illes Balears Palma Futsal (4-3) en un partido marcado por la polémica por el cambio de pista y lo ocurrido con su jugador Diego Quintela.

Según el conjunto castellonense, que mostró a través de un comunicado oficial su "absoluta indignación", el personal sanitario del Poliesportiu Galatzó de Calvià "se negó a efectuar el traslado" de Quintela, que perdió el conocimiento, a un centro hospitalario obligando al Peñíscola FS a costear una ambulancia.

Aún así, el entrenador del equipo peñiscolano, Santi Valladares, quiso poner el foco en el duelo autonómico y tratar de olvidar lo ocurrido. "Eso ya pasó y ahora ya estábamos centrados en Alzira desde el lunes. Es un partido importante para los dos equipos y, además, es un derbi", señaló en rueda de prensa.

Ausencias y antecedente

En la lista de convocados de Valladares no estarán por lesión ni Diego Quintela ni Lucas Rocha y por sanción, Gio González. El resto de la plantilla está disponible y habrá un descarte previo.

La última vez que el Alzira FS y el Peñíscola FS se vieron las caras en la localidad valenciana fue en 2023 en un partido que terminó en tablas (3-3).