Suspendida la jornada deportiva en el Campo de Cartagena, Mazarrón y campo de Murcia

La dana que afecta a la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón y el campo de Murcia ha llevado a las federaciones murcianas de fútbol y baloncesto a suspender las citas deportivas previstas para el fin de semana en San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Mazarrón, Torre Pacheco y su pedanía de Balsicas y las murcianas de Lobosillo, Sucina y Corvera.

También los partidos en los que participen equipos de esas zonas pero fuera de ellas para evitar riesgos en sus desplazamientos por carreteras que puedan estar inundadas o en mal estado.

En baloncesto ocurre lo mismo, incluidos los entrenamientos por las selecciones autonómicas sub 14 y sub 16 masculinas y femeninas en San Javier, aunque se mantienen para el domingo.