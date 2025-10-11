Ángela Martínez, subcampeona del Circuito Mundial de Natación en Aguas Abiertas

La nadadora del Proyecto FER, Ángela Martínez ha hecho historia en la natación española al proclamarse subcampeona del Circuito Mundial 2025 de Aguas Abiertas de World Aquatics, la máxima competición internacional en la que se dan cita las mejores y los mejores nadadores del mundo. Ángela Martínez finalizaba una brillante temporada logrando el quinto puesto el pasado viernes 10 de octubre en el Golfo de Aranci (Italia). Con ese resultado, la valenciana finaliza en el segundo puesto final, con 2.250 puntos, del Ranking Mundial. Para llevarse la victoria en la clasificación general necesitaba ganar en Italia.

Segunda en la general

Ángela solo se ha visto superada en la clasificación final por la italiana Ginevra Tadeucci -bronce olímpico en París 2024- que obtuvo 2.600 puntos. La tercera plaza fue para la alemana Lea Boy con 1.950.

En Italia, Martínez acabó en una más que meritoria quinta plaza en el 10 k con un tiempo de 1h:59.03.70, en una prueba que ganó la anfitriona italiana Tadeucci. Las otras tres españolas participantes fueron María de Valdés (10ª / Ranking 20ª), Paula Otero (14ª / Raking 18ª) y Candela Sánchez (18ª / Ranking 21ª) en aguas italianas.

Ángela Martínez, en el podio final del Circuito / World Aquatics

Tres meses después de su último torneo, el Campeonato del Mundo de 2025 en Singapur, Ángela (Elche, 21 años) volvía de nuevo a lanzarse al mar y la deportista del Proyecto FER volvía a brillar quedándose a tan sólo 3 segundos del podio.

Un gran 2025

Antes de esta última cita en Cerdeña, Ángela Martínez, nadadora que representó a España en los pasados Juegos Olímpicos de París, había disputado cuatro pruebas en distancia de 10km. En febrero, fue 5ª en la Copa del Mundo de Soma Bay, en Egipto. En abril, logró su éxito más deslumbrante hasta la fecha: medalla de oro en la Copa del Mundo desarrollada en Ibiza. En junio, concluyó la Copa del Mundo de Setúbal, Portugal, en la sexta plaza. Por último, el pasado 16 de julio, ocupó la quinta posición en la cita cumbre de la temporada: el Campeonato del Mundo de Singapur. Al oro obtenido este año en Ibiza, hay que añadir el bronce conquistado en Soma Bay, en marzo de 2024.

Ángela Martínez logra otro gran éxito internacional / World Aquatics

En categoría masculina triunfo el húngaro David Bethelem, los españoles que compitieron en el Golfo de Aranci fueron Mario Méndez (24º) y Mateo García (30º).