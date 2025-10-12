Servigroup Peñíscola se impone a Family Cash Alzira en el derbi valenciano (4-6)

El derbi valenciano correspondiente a la sexta jornada de Primera División cayó del lado del Servigroup Peñíscola, que se impuso a domicilio al Family Cash Alzira. Ambos equipos regalaron un partido vibrante y de mucho nivel que no refleja ni mucho menos el mal momento a nivel clasificatorio por el que atraviesan ambos equipos.

Los primeros 10 minutos fueron un claro aviso del ritmo que iba a adoptar el partido, con hasta tres goles en apenas 10 minutos. Rubi adelantaba al Alzira en el minuto uno, mientras que en el dos empataba Saladié para el Peñíscola. Ambos goles de bella factura. No se habían cumplido 12 minutos de juego y Rubi y Cristian ampliaron distancias para el conjunto visitante.

Imagen del partido / Servigroup Peñíscola

Tras el descanso, reacción local

El Alzira salió con otra cara del descanso, dispuesto a darle la vuelta al marcado y vaya si lo logró. En apenas tres minutos, del 22 al 24, dos goles en propia meta y otro de Alejandro permitieron a los locales remontar y adelantarse en el marcador, aún con mucho partido por delante.

Pero quien terminó con más fuerzas y acierto fue el Servigroup Peñíscola, que dominó los minutos finales y también protagonizó su remontada particular. En el minuto 36 anotó Elías, en el 38 Saladíe y en el 40 sentenció Gus para dibujar un resultado final de 4-6 a favor de los de Santi Valladares.

Clasificación

La primera victoria de la temporada permite a Servigroup Peñíscola salir de la zona de descenso, donde está precisamente el Family Cash Alzira, todavía sin una victoria. Ambos continúan en una situación clasificatoria comprometida pero con margen y calidad para darle la vuelta.