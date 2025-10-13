Deportivo Cano gana el XIII Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana

Este fin de semana se celebró la XIII edición del Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, centrada en la modalidad de combate. Pincha aquí para ver el DIRECTO de la competición.

En la modalidad de combate, el gran protagonista fue para Deportivo Cano, que se proclamó campeón absoluto del XIII Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana tras liderar el medallero general de esta modalidad. El club sumó un total de 20 medallas, repartidas en 8 oros, 8 platas y 4 bronces, gracias a una actuación sobresaliente de su equipo. La constancia, el trabajo colectivo y el alto nivel técnico de sus deportistas se hicieron notar en todas las categorías, consolidando a Deportivo Cano como uno de los grandes referentes autonómicos del taekwondo.

El segundo lugar fue para Taekwondo Hapkido Finestrat, con una cosecha de 19 medallas (8 oros, 8 platas y 3 bronces), mientras que el tercer puesto del podio fue ocupado por Deportivo Olimpo, que logró 18 metales (8 oros, 2 platas y 8 bronces). Una edición reñida y de altísimo nivel competitivo que reflejó la fortaleza de los clubes valencianos en la escena nacional.

La cita de esta modalidad ofrecía una intensa y vibrante jornada en la que participaron unos 600 deportistas, de los 1500 que compitieron durante el fin de semana, procedentes de 51 clubes y se disputaron 122 categorías deportivas de manera simultánea sobre los diez tapices instalados, en un ambiente de gran nivel competitivo y compañerismo.

Durante el evento intervino Quico Mengual, el Delegado Defensor del Menor de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana. Mengual explicó al público asistente el papel de esta nueva figura y su papel como moderador de la comunicación y conducta que viene desde la grada que puede afectar a los competidores. “Lo que estamos haciendo es tener un impacto directo sobre la cultura del deporte, la cual queremos que vaya encaminada hacia una cultura del respeto”.

Actividades paralelas

Luego, la FTCV hizo entrega de las “Medallas por Contribución Excepcional”, un reconocimiento a personas y entidades que han dejado una huella profunda en la historia de nuestro deporte. Con este homenaje, la Federación quiso destacar el esfuerzo, la visión y la dedicación de referentes que han contribuido de forma significativa al desarrollo del taekwondo en la Comunitat Valenciana. Los galardonados fueron Antonio Entrena Aguilar, Vicente Conchilla Delgado, el Club Piaam Paiporta y Damián López.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió con la entrega de medallas en la categoría Combate Júnior Femenino Mínimo Azul -44kg, a cargo de Patricia Añó Lozano, representante de Añó & Lozano, patrocinador oficial de la FTCV. El gesto simbolizó el compromiso de la empresa con el crecimiento del taekwondo valenciano y su implicación activa en este tipo de encuentros.

Minutos después, el ambiente se tornó más distendido y entrañable cuando los hijos de Patricia se animaron a calzarse el peto y el casco para vivir el taekwondo desde dentro. Guiados por el técnico Alejandro Del Val, recibieron una rápida clase sobre las reglas básicas del taekwondo y protagonizaron un combate recreativo que despertó sonrisas y aplausos. Una acción con espíritu familiar que refleja el valor de acercar nuestro deporte a quienes lo apoyan, dentro y fuera del tatami.

Un momento sorpresivo y especial estuvo a cargo de Moustapha Akkouh, el Secretario General de la Federación Belga de Taekwondo que vino a vivenciar el Open en primera persona.

El XIII Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana cierra así una exitosa edición. El Velódromo Luis Puig bajó el telón del evento internacional con la celebración de la primera edición del Campeonato de Taekwondo de Clubes 2025, una nueva competición organizada por la FTCV junto a la Asociación de Clubes de Taekwondo de España, que puso el broche de oro a un fantástico fin de semana.

La FTCV presenta el proyecto ‘Legado Marcial’, una mirada a las raíces del taekwondo para proyectar el futuro

Volver a los orígenes para conectar con el futuro. El XIII Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana 2025 ha sido el escenario elegido para presentar ‘Legado Marcial’, un proyecto audiovisual que invita a volver a los orígenes del taekwondo para conectar con el futuro.

Impulsado por la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, el proyecto busca recuperar, preservar y transmitir los valores esenciales del taekwondo, reivindicando las raíces, la evolución y el legado de este arte marcial en España y, de manera especial, en la Comunidad Valenciana.

A través de testimonios y relatos audiovisuales, el ‘Legado Marcial’ construye una memoria viva del taekwondo valenciano y español. La pieza refleja cómo, a lo largo de las décadas, esta disciplina ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un camino de crecimiento personal y colectivo, basado en el respeto, la disciplina y la superación.

Durante el acto de presentación, celebrado en el marco del XIII Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, se ha subrayado la importancia de preservar la historia del taekwondo y de transmitir sus valores fundacionales a las nuevas generaciones. “’Legado Marcial’ es un viaje al pasado para entender el presente y proyectar el futuro, solo quien conoce sus raíces puede seguir creciendo con sentido”, ha explicado Juan Carlos Cobos, presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana.

En el acto se ha rendido homenaje a los maestros coreanos que, desde su llegada en los años 70 y 80 y hasta la actualidad, han generado un legado que perdura en cada gimnasio y en cada nueva generación. “Todos partimos de un mismo árbol y de la semilla que plantaron unos pocos maestros coreanos hace años en la Comunitat Valenciana y en España”, detalla Juan Carlos Cobos, presidente de la FTCV. “Gracias a ellos, son ahora miles de deportistas y de familias del Taekwondo, y la evolución es tremenda desde que es un deporte olímpico. El ‘Legado Marcial’ nace para volver a conectar con la esencia del taekwondo: el respeto, la disciplina, la humildad, la lealtad y la búsqueda constante de superación personal. Queremos recordar que el taekwondo no solo forma campeones, sino, sobre todo, forma personas”, confesaba con emoción el presidente FTCV.”.

El proyecto sale a la luz con la voluntad de servir como archivo audiovisual y herramienta educativa, acercando a practicantes, entrenadores y público general una visión profunda sobre los orígenes y la identidad del taekwondo en la Comunidad Valenciana.

La iniciativa forma parte del compromiso de la federación por fomentar el conocimiento, la memoria y la difusión de este arte marcial desde una perspectiva cultural y formativa.

El taekwondo homenajea a los protagonistas del 'Legado Marcial'

El lanzamiento de este proyecto sirvió estrenar los primeros dos episodios del ‘Legado Marcial’ que se emitieron en el Velódromo Luis Puig, dando paso a la entrega de premios y distinciones dedicados a los protagonistas que pusieron su granito de arena en los orígenes, el crecimiento y el desarrollo del taekwondo en la Comunidad Valenciana.

Placa conmemorativa por su exhibión y promoción al deporte

* EQUIPO OGENG KIM’S

* MAESTRO PARK KYU HAN

RECONOCIMIENTO LEGADO MARCIAL

* IL HONG KIM - RECOGIÓ SU VIUDA AMPARO ESPLUGUES

* LEE YOUNG KI - RECOGIÓ SU HIJO HO JAE LEE

* JOAQUÍN SANFELIU - RECOGIÓ JOSÉ SENA

* SEUNG SOO HAN - RECOGIÓ SU HIJO YOUNG SU

* KIM IEE YOUL

* PARK KYU HAN

* JIM YUL KIM - RECOGIÓ SU HIJO KI YUN KIM

* WHA SUEK CHANG KIM - RECOGÍA SALVADOR CHANG

* KIM YIN HAK