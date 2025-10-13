La FDM presupuesta más de 19 millones de euros para el deporte valenciano

El Consejo Rector de la Fundación Deportiva Municipal ha aprobado el presupuesto del organismo autónomo para 2026, que con un montante total de 19.170.683,24 euros, se convierte en el más alto de su historia. “Esta cantidad llega en buena medida gracias a la previsión de aumentar en un 70% la dotación del nuevo contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas para 2026, que rondará el importe de 1.700.000 euros”, ha explicado la presidenta de la Fundación Deportiva Municipal y concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha añadido: “Este aumento histórico del presupuesto es una declaración de intenciones: el compromiso rotundo del actual equipo de gobierno con el deporte valenciano”. El presupuesto ha sido aprobado con el voto a favor del ejecutivo local, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPV.

La concejala ha señalado: “Este esfuerzo presupuestario, el mayor de la última década, permitirá continuar la revitalización de la red de instalaciones deportivas municipales con un nuevo contrato de mantenimiento, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y reforzar las escuelas deportivas que forman cada año a miles de niños y niñas en los valores del deporte”. “A través de este presupuesto ‘récord’ de la FDM, seguiremos trabajando de la mano de clubes, federaciones y entidades deportivas para hacer más grande el deporte en nuestros barrios y en nuestras calles”, ha subrayado la concejala.

En concreto, el presupuesto de la Fundación Deportiva Municipal ha crecido en 773.468,30 euros respecto al ejercicio anterior, “un aumento que refleja el firme compromiso del gobierno municipal con el deporte valenciano, y consolida la apuesta iniciada en 2023 con el cambio en la gestión deportiva de la ciudad”, ha continuado la delegada. “Desde la llegada del actual equipo de gobierno, venimos incrementando el presupuesto para el deporte valenciano; y prueba de ello es que, respecto a 2019, hemos aumentado el presupuesto en más de 6 millones de euros que repercutirán directamente en mejoras en el servicio y la oferta deportiva de la ciudad”, ha añadido Rocío Gil.

Las líneas estratégicas del presupuesto

Las líneas estratégicas del presupuesto para 2026 remarcan como objetivos continuar con la rehabilitación y revitalización de la red de instalaciones deportivas municipales para ofrecer espacios deportivos dignos y de calidad, potenciar el deporte base desde las escuelas para consolidar los valores educativos desde edades tempranas, cuidar y promover el deporte popular, así como impulsar la programación deportiva en València para consolidarla como capital internacional del deporte.

“Frente al abandono de la última década, desde el Ayuntamiento destinamos la mayor dotación económica al deporte de nuestra ciudad porque creemos en el potencial de nuestro tejido asociativo”, ha señalado la edila. “Con esta inversión sin precedentes, la Fundación Deportiva Municipal continúa impulsando una gestión moderna, participativa y sostenible del deporte valenciano, alineada con los objetivos de promoción de hábitos saludables, cohesión social y excelencia en la gestión pública”, ha concluido Rocío Gil.