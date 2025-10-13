El Léleman Conqueridor presenta la temporada 2025/26 este sábado en Nou Moles

Este sábado 18 de octubre se presenta oficialmente la temporada 2025-26 del Léleman Conqueridor Valencia. El Polideportivo de Nou Moles acogerá el acto en el que participarán todos los equipos que forman el club, desde la base al primer equipo. El acto será completamente gratuito y los aficionados podrán disfrutar a partir de las 19:00 horas del último partido de pretemporada ante Grupo Herce Soria.

Una ilusionante temporada

Después de lograr varios hitos en la campaña anterior, como clasificarse por primera vez a competición europea o alcanzar las semifinales de la Superliga, el club pondrá el punto de partida a una de las temporadas más ilusionantes de su historia. Ahora el objetivo pasa por reeditar lo conseguido y hacer un buen papel en la CEV Challenge. Así como clasificarse a la Copa del Rey, que se disputará del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026 en el Pabellón Fuente de San Luis.

Bienvenida a los nuevos

Como novedades, la plantilla cuenta con dos nuevos fichajes que se han tenido tiempo de adaptación estos meses de pretemporada. Paulo Renan Bertassoni llegó para coger el testigo de Vicente Monfort y Rubén López para sumar nuevas opciones en defensa y ataque. Además, los canteranos Hugo Amigo y Juan Martín irán cogiendo experiencia esta temporada acompañando al primer equipo.

Puesta de largo en el Nou Moles / Léleman Conqueridor Valencia

Equipo que dirigirá por primera vez Zanini desde el arranque de temporada. El entrenador italiano cogió las riendas en el mes de marzo para culminar la clasificación europea y ahora tendrá la oportunidad de ajustar al equipo a su medida desde pretemporada.

El Grupo Herce Soria será el rival de los valencianos para este sábado en la última fecha previa al arranque de la Superliga. Hace escasas semanas se enfrentaron también en Nou Moles con victoria favorable para los locales, aunque los sorianos se llevaron los dos primeros sets del partido. Será una prueba de fuego ante uno de los rivales más fuertes de la competición nacional y cualquier aficionado podrá verlo de forma gratuita en el pabellón.

Primera victoria en Superliga2

El segundo equipo del Léleman Conqueridor Valencia logró este fin de semana la primera victoria en Superliga2. Los de Alberto Pellicer tuvieron que hacer una gran remontada para neutralizar los dos primeros sets logrados por AD Voleibol Rivas. Los valencianos no bajaron los brazos y terminaron dándole la vuelta al marcador para poner el definitivo 3 - 2 (22-25/23-25/25-16/25-21/15-10).

Los valencianos tenían ganas de revertir la derrota en la primera jornada por 3 - 1 (23-25/25-23/25-17/25-23) ante el Club Voleibol Almoradí y esta vez demostraron su capacidad de reacción. Aunque no fue el mejor inicio de partido por el marcador, los locales no le perdieron la cara a ninguna de las dos primeras mangas. Los detalles en el tramo final decantaron dos sets muy competidos donde la diferencia fue mínima.

La respuesta llegó a partir del tercer set con un parcial favorable que dejó el set 25-16 con un enrachado Justo Quesada, que acabó con 16 puntos el partido. Los 13 de Javi Jarque y los 10 de Lucas Soriaron también fueron decisivos para llevar el partido al tiebreak y cerrar el partido con mucha autoridad.

Con esta victoria, el equipo valenciano escala a la séptima plaza de la tabla en la Superliga 2, igualando a puntos a Grupo Alfil Marbella Costa del Voley y al CV Collado Villalba.