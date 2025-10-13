Vicente Cano y Nikita Kudryavtsev ganan el VI Open Internacional de Ajedrez de La Nucía

El Salón Social El Cirer acogió la semana pasada el VI Open Internacional de Ajedrez La Nucía. Un encuentro que reunió a más de cien participantes procedentes de diferentes clubes de la Comunitat Valenciana y con participantes internacionales, y que culminó el domingo 12 de octubre con las finales. Los campeones de este torneo fueron Nikita Kudryavtsev y Vicente Cano. Destacar también la participación de seis competidores del club de La Nucía.

Este torneo fue organizado por la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana y el Club de Ajedrez de La Nucía con la colaboración de la Diputación de Alicante, Comunitat de l’Esport y el Ayuntamiento de La Nucía. La entrega de trofeos contó con la presencia de Emilio González, presidente FACV y Jessica Gommans, concejala de La Nucía.

Dos categorías

El VI Open Internacional de Ajedrez La Nucía congregó más de cien participantes y se disputó en dos categorías: Open (grupo A) bajo un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos y sub 1700 (grupo B) con partidas de 30 minutos más 30 segundos.

En la categoría Open Vicente Cano fue el mejor del torneo, con Nahun Gavarrete, Slobodan Kovacevic en segundo y tercer puesto respectivamente. En el grupo Sub 1700, los tres primeros clasificados fueron Nikita Kudryavtsev, Christian Martínez y Alfredo Pérez.

Destacar que el club de Ajedrez La Nucía participó en esta competición celebrada en el Salón Social El Cirer con seis componentes: Isaac Martínez Pérez, Axel Lorenzo Löfroth, Eduard Cases García, Carlotta Casagrande Cioli, Nieves Sanleón Pravisano y Marcos Muñoz Osete.