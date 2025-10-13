Victoria contundente a domicilio del Familycash Xàtiva voleibol contra Michelin Almería

Segunda jornada de la Superliga 2 de voleibol. En categoría masculina, triunfo del UBE L'illa Grau y derrota del CV Mediterráneo Castellón, en el Grupo B, y victorias del Familycash Xátiva Voleibol, Conqueridor Valencia y Club Voleibol Almoradí, en el Grupo C. En la femenina, derrota del Grau Élite Cementos, en el Grupo B, y del CV Paterna Liceo, en el Grupo C, y victorias del Camporrosso Finestrat Medsur y el Servigroup Playas Benidorm.

Superliga 2 masculina, Grupo C

La categoría de plata del voleibol español disputó la segunda jornada, que tuvo la anulación por meteorología del partido entre el Palma de Mallorca y el Marbella de Málaga.

El Familycash Xátiva Voleibol, de Borja Reyes y Daniel Mata, demostró en el primer set que iba a por todas, y pronto logró las primeras diferencias (5-10). Una ventaja que le permitió arriesgar en su juego, tanto en saque como en ataque, facilitando el control del partido (15-21) y ganando finalmente por 17-15.

Una segunda manga casi calcada de la primera, en la que los andaluces luchaban con uñas y dientes ante un conjunto setabense con una mayor regularidad (7-12). Una eficacia colectiva significativa, los llevo a ganar por 15-25 poniendo el favorable 0-2 a sets en el marcador.

El Michelin Mintonette Almería, no se resignaría en ningún momento, pese a la diferencia en el marcador, y en el tercer y ultimo set jugaron a destajo, arriesgando lo indecible, lo que obligaba a los de Xàtiva a ser algo mas conservadores. La igualdad permaneció en el marcador durante una buena parte del periodo (17-17). Los de Xàtiva se adelantaron ligeramente con un ataque contundente (17-19), y llegaron a conseguir con mucho trabajo aumentar la diferencia en los momentos finales con un ataque muy efectivo (20-24), aunque cuando todo parecía cerrado, surgió de nuevo el tesón y la fuerza de los andaluces, que consiguieron empatar (24-24) llevando el final a un resultado incierto, que finalmente lograban resolver el equipo de Xàtiva con dos buenas acciones de Amorós.

Máximos anotadores por Michelin Almería: Arturo Muñoz (7) y Francisco Siles (7). Por Xàtiva: Guillem García (16), Lázaro Amorós (12) y Pablo Pérez (11).

Jugaron por Xàtiva: Pablo Pérez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolas Herencia, German Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure. Técnicos Borja Reyes y Daniel Mata.

Próxima jornada: sábado 18 de octubre a las 19 horas visita Xàtiva el CV Grupo Alfil Marbella Costa del Voley.

Así fue la victoria del CV Almoradí

Triunfo del Conqueridor Valencia

Superliga 2 masculina, Grupo B

Amargo debut en casa del CV Mediterráneo

El Cratevo Vòlei Arenys se llevó una emocionante victoria a domicilio ante el CV Mediterráneo Castellón por 2–3 (20–25, 25–17, 24–26, 27–25, 11–15) en un maratoniano encuentro disputado en el pabellón local, correspondiente a la Superliga Masculina 2 – Grupo B.

El partido, con una duración total de 2 horas y 53 minutos, mantuvo a los 150 espectadores al borde de sus asientos, decidiéndose en un intenso tie-break.

El Cratevo Vòlei Arenys comenzó fuerte, adjudicándose el primer set por 20–25. Los locales reaccionaron con contundencia en el segundo parcial, logrando un claro 25–17 para igualar la contienda a un set.

El tercer set fue un auténtico pulso, reflejando la máxima igualdad entre ambos equipos. Tras varios intercambios de ventaja, el Arenys logró imponerse en un ajustado final por 24–26, volviendo a tomar la delantera en el marcador (1–2).

El CV Mediterráneo Castellón demostró su garra y evitó la derrota en el cuarto set en otro final de infarto. Los de Castellón forzaron el quinto set al ganar 27–25. Sin embargo, en el decisivo tie-break, el Cratevo Vòlei Arenys se mostró más resolutivo, cerrando el partido con un 11–15 a su favor.

Por parte del CV Mediterráneo Castellón, que sumó un punto a pesar de la derrota, el jugador Santiago Vives (n.º 9) fue el máximo anotador, destacando con 21 puntos y un diferencial de +10 en puntos ganados/perdidos. Le siguió Sergiu Cazac, con 16 puntos.

El equipo local destacó en la recepción positiva con un 64% (31% excelente) y en el ataque, sumando 59 puntos (37% de efectividad).

En las filas del Cratevo Vòlei Arenys, el ataque se repartió, pero destacó el rendimiento de Roger González y Jordi Marcé, quien alcanzó una alta efectividad de ataque del 55%.

El Arenys superó a los locales en el total de puntos ganados (75 contra 74) y en bloqueo, consiguiendo 17 puntos por esta vía.

UBE L'Illa Grau abrió su casillero por la vía rápida ante Víkings Vólei Prat.

Resultados y clasificación

Grupo C. / RFEVB

Grupo B. / RFEVB

Superliga 2 Femenina

Derrota del Grau Élite Cementos, en el Grupo B, y del CV Paterna Liceo, en el Grupo C, donde sí pudieron lograr la victoria el Camporrosso Finestrat Medsur y el Servigroup Playas Benidorm.

El Servigroup Playas Benidorm firmó una brillante actuación en su debut como local en la Superliga 2 Femenina (Grupo C), imponiéndose con claridad al Mairena Vóley Club por 3-0 (25-17, 25-22, 25-14) en el Pabellón Raúl Mesa ante una afición que volvió a vibrar con su equipo.

Desde el inicio, las jugadoras dirigidas por Noelia Santacreu mostraron su ambición y solidez en todas las facetas del juego. El primer set fue de dominio absoluto del conjunto benidormense, muy efectivo en saque y ataque, lo que le permitió marcar diferencias rápidamente y cerrar el parcial por un claro 25-17.

El segundo set fue el más igualado del encuentro. Mairena entró con mayor agresividad y aprovechó algunos errores locales para abrir brecha en el marcador (4-10 y 7-12). Sin embargo, el Servigroup reaccionó con temple y constancia, mejorando en defensa y bloqueo, hasta igualar el set (15-15). A partir de ese momento, el equipo local tomó las riendas y, empujado por su público, se llevó un emocionante parcial por 25-22.

En el tercer set, las de Santacreu salieron decididas a cerrar el encuentro por la vía rápida. Con un juego coral, fluido y efectivo, el Servigroup dominó de principio a fin, aprovechando su poder ofensivo y la solidez en la red para sentenciar el partido con un contundente 25-14.

En el plano individual, destacaron las actuaciones de Marta Ruano (13 puntos), Giulia Giannetti (13), Inés Laguía (12) y Paula Morón (9), además del gran trabajo en defensa y recepción de Andrea Expósito.

Tras el encuentro, la entrenadora Noelia Santacreu se mostró satisfecha con la actuación del equipo: “Estamos muy contentas con el resultado y el juego desplegado por el equipo. Era un partido muy importante para nosotras, para coger confianza, para demostrar de lo que somos capaces y que con trabajo y sacrificio podemos sumar victorias tan contundentes como esta ante un rival que siempre nos pone las cosas muy difíciles”.

Con esta victoria, la primera de la temporada, el Servigroup Benidorm suma 4 puntos y se coloca en la parte alta de la clasificación. La próxima semana, el conjunto benidormense afrontará un apasionante derbi comarcal frente al Camporrosso Finestrat Medsur, que suma un punto más en la tabla.

Así fue el partido del Grau Élite Cementos

Ganó Élite Vóley El Rosario ante un Grau Élite Castelló que no pudo repetir la hazaña de la primera jornada.

Así fue el partido del Paterna Liceo

Así fue la victoria del Camporrosso Finestrat Medsur

Recién aterrizado en la Superliga 2, el equipo de Fuentes de Andalucía (Sevilla), CLÍNICA INMUV. DESCUBRE FUENTES, lo tuvo en su mano, pero desconectó ante un CAMPORROSO FINESTRAT MEDSUR más constante.

Desde el principio del partido se disfrutó de un buen espectáculo de vóley por parte de los dos equipos. Tres primeros sets de toma y daca, con pocos errores por parte de las alicantinas y sevillanas. Primer set para Finestrat, que fue más contundente en ataque y segundo y tercero para Fuentes, siendo clave el saque y defensa. Un 2-1 a favor que presagiaba un desenlace favorable para las locales.

El punto en el zurrón, pareció ser suficiente para el CLÍNICA INMUV DESCUBRE FUENTES, que desconectó del juego, bajo la intensidad que venía mostrando y perdió eficacia, ante un CAMPORROSO FINESTRAD MEDSUR que fue más constante y regular y se hizo con el cuarto set, el tie break y, por tanto, con la victoria por 2-3.

Resultados y clasificación

Grupo B. / RFEVB