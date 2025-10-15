Álex Ramiro arrasa en el Campeonato de España Sub-15 de halterofilia

El pasado 4 de octubre se celebró en el pabellón de deportes de Cullera el Campeonato de España Sub-15 de Halterofilia, evento de la Comunitat de L'Esport, que contó con la participación entre otros de cuatro deportistas del Club Halterofilia Alzira: Mireia Pérez, Sara Alonso, Álex Ramiro y Axl Roda.

Medallas del club alcireño

Álex Ramiro fue el primero en competir y arrasó proclamándose campeón de España en las tres modalidades, en arrancada con un levantamiento de 66kg, dos tiempos 84kg y un total olímpico de 154 kilogramos. Con tan solo catorce años de edad, Álex participó en la categoría de 52 kilos de peso corporal y es la actual Campeona de España Sub-15 de halterofilia.

Axl Roda fue subcampeón de España mejorando sus marcas personales con 68kg en arrancada ,82 kg en dos tiempos y un total olímpico de 150 kilogramos y ganó tres medallas de plata.

Otras actuaciones

El equipo femenino de Alzira compuesto por Mireia Pérez Calatayud participó en la categoría de 53 kg de peso corporal, superando su marca personal y obteniendo el sexto lugar en el total olímpico con los levantamientos de 47 kg en arrancada, 60 kg en dos tiempos y 107 kg .

Sara Alonso, la más pequeña del equipo con tan solo doce años de edad, debutó obteniendo el décimo lugar con los levantamientos 40 kg en arrancada ,45 kg en dos tiempos y 85 kg en el total olímpico.

El equipo técnico compuesto por Antonio Gordó ,Héctor Lapo, Joan Marco, Estefania Juan, y Mónica Carrió están mostrando con estos resultados, el gran trabajo que realizan cada día con el deporte de base.

Eduardo Bernia representó al club en calidad de juez nacional de primera.

Este fin de semana, 18 de octubre, el equipo femenino Sénior está preparado para participar en la última jornada de liga, en la que se encuentran clasificadas en el play-off con expectativas para participar en su segundo año consecutivo en la Copa de la Reina.

Campeones por Federaciones

Con la suma de todos los deportistas valencianos y en la que fue importante la participación de los alzireños ganaron el título de campeones de España por Federaciones tanto el masculino como el femenino Sub-15 de Halterofilia.