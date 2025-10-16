"El Circuito Runcáncer lo han hecho grande todos los valencianos, es un triunfo de toda la sociedad"

Este domingo 19 de octubre se celebra Valencia Contra el Cáncer, la cita más multitudinaria del Circuito Runcáncer organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer de València. En su diez años de vida 432.543 euros recaudados y 87.295 participantes son las grandes cifras de un evento deportivo y sobre todo solidario que este domingo volverá a llenar las calles de València de corredores, andarines, patinadores... pero ante todo, de esperanza. Al frente de la organización está un año más Javier Llombart, gerente de la AECC Valencia y director del Circuito Runcáncer. Javier es, además, representante de la tercera generación de la familia Llombart, que lleva liderando la lucha contra el Cáncer desde hace 70 años, cuando su abuelo Antonio Llombart Rodríguez junto a Tomás Trénor Azcárraga, por entonces alcalde de València, fundaron la AECC Valencia). Su padre, Antonio Llombart Bosch (actual presidente del IVO) tomó el testigo. Ahora, Javier Llombart que con orgullo exhibe la foto de su abuelo en su despacho, continúa la lucha.

Se cumplen ya diez años desde que nació Valencia Contra el Cáncer. ¿Cuál es el balance hasta ahora y qué objetivo se marcan para esta edición?

Llevamos recaudados más de 400.00 euros en la ciudad de València y más de 87.000 participantes. Es un claro ejemplo de la solidaridad de los valencianos. El año superamos los 18.000 participantes y este año el reto es llegar a 20.000. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente que está comprando los dorsales. Hay que recordar que la inscripción online ya ha finalizado pero todavía es posible inscribirse de forma presencial para la patinada, marcha y marcha nórdica en la sede de la AECC Valencia en la Avenida del Puerto, 13 o en las Plantas de Deporte de El Corte Inglés. Además, será posible inscribirse (para todas las modalidades, incluida la carrera) también en la misma feria del Corredor en Feria Valencia el viernes y sábado.

¿Cómo explica el éxito del Circuito Runcáncer?

Es un circuito que ha calado en la sociedad, la gente ya conoce Runcáncer. Hace 12 ó 13 años cuando nos planteamos este proyecto, no pensábamos que íbamos a alcanzar estas cifras. Este circuito mueve cada año más de 100.000 valencianos, todos con el mismo espíritu: luchar contra el cáncer y recaudar fondos para la investigación. La sociedad se ha dado cuenta de que hay una forma en la que puede aportar. Comprando tu dorsal estás diciendo "quiero que sigáis invirtiendo en investigación, quiero llevar una vida saludable, quiero decer No al cáncer, que sigáis educando en salud a los jóvenes, que sigáis haciendo atención psico-oncológica en los hospitales, en los centros... es una respuesta de la sociedad. Esa misma sociedad nos exige que sigamos avanzando y levantemos la voz".

Valencia Contra el Cáncer es la punta del iceberg, pero Runcáncer es mucho más. ¿Han exportado el modelo a otras partes de España?

Este Circuito ha unido a toda la sociedad, participan más de 100 pueblos de toda la provincia de València y también es un movimiento nacional, ya que se ha expandido a otra Juntas de otras provincias que han copiado el modelo. En Cáceres, Zaragoza, Baleares... se hacen circuitos que son réplica del nuestro, eso nos enorgullece y ojalá se extienda a más sitios. Esto es un circuito de todos los valencianos, lo hemos hecho grande entre todos.

¿Qué ha supuesto para la AEECC?

Ha contribuido a popularizar aún más a la Asociación Contra el Cáncer, antes estábamos presentes de otra forma, con nuestras huchas... nuestros eventos solidarios. Con Runcáncer hemos llegado a mucha más gente. Los valencianos, y más después de sufrir la DANA, nos hemos dado cuenta de que somos solidarios. Eso es algo que nosotros llevamos diez años diciéndolo. Este es el circuito solidario más grande de Europa, es la envidia de todo el continente. Ahora viene Valencia Contra el Cáncer pero el domingo pasado estuvimos en siete pueblos, el anterior en otros siete..., sólo en las dos últimas semanas hemos recaudado de 100.000 euros, eso es un año de una beca de investigación. Cada pueblo, cada persona, suma. Toda la aportación es importante, no importa en qué pueblo, en qué marcha se participe, todo euro suma. Toda la recaudación va destinada a becas de investigación.

¿Cuántas llocalidades forman parte ya del Circuito Runcáncer?

Empezamos con once localidades y ahora tenemos más de 120. Cada domingo, anónimamente conseguimos que miles de personas, y, lo que más me gusta, que muchos niños y niñas se pongan una camiseta y salgan en familia un a hacer deporte. La gente viene con sus perros, incluso les compra dorsales, vienen familias con niños en carritos...

Ese espíritu familiar ¿es una de las claves? ¿Y qué me dice de la participación femenina?

Hay estudios que demuestran que si las mujeres hacen ejercicio incentivan que sus hijos también lo hagan. Otro aspecto del que podemos presumir es que el 80% de la participación en Runcáncer son mujeres. Cuando se habla de conseguir el 50% en muchas carreras, nosotros ya hemos superado ampliamente ese porcentaje. Hay una gran parte de la sociedad que nunca había hecho deporte y ahora se está poniendo un dorsal para participar. Miles de personas salen cada fin de semana a moverse con Runcáncer. Eso es un triunfo no sólo de la Asociación, sino de toda la sociedad. Aquí no gana nadie, no hay competición, se trata de participar y hacer deporte de forma solidaria.

Valencia Contra el Cáncer, un ejemplo de solidaridad / SD

En estos años se habrá encontrado con muchas historias personales. ¿Qué le mueve a la gente a participar?

Detrás de cada persona que compra un dorsal, hay una historia. Aquí, cada persona que viene a nuestra sede de la Avenida del Puerto a comprar un dorsal, tiene una historia. Hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad pero también hay esperanza. Mucha gente participa como un reto, como una superación, muchos lo hacen por sedes queridos. Hay miles de historias anónimas de gente que cuando cruza la meta, levanta la mirada al cielo y se le cae una lágrima. Mucha gente compra el dorsal aunque no pueda participar. La labor de la Asociación Española Contra el Cáncer se conoce en toda la sociedad, estamos en el día a día tendiendo una mano, dando apoyo psicológico, apoyo social.

Parte de la organización de Valencia Contra el Cáncer / SD

¿Se sienten respaldados por el entramado social: instituciones, empresas?

Necesitamos el apoyo de las instituciones pero las instituciones también nos necesitan a nosotros. La Diputación, el Ayuntamiento, policía, bomberos, protección civil, los ayuntamientos locales, las mancomunidades... todos se vuelcan con nosotros, nos facilitan las cosas. También las empresas nos apoyan, tenemos más de 50 que ayudan con aportación económica y también fomentando la participación de sus trabajadores. Muchas de estas empresas son valencianas. También me gustaría recordar el inmenso trabajo que hacen todos los integrantes de las Juntas locales de AECC, sin ellas sería imposible todo esto.

Los 20.000 participantes que este domingo saldrán desde La Alameda, corriendo, caminando o patinando ¿qué van a aportar al proyecto de Runcáncer? ¿Cuál es el objetivo del Circuito este año?

Vamos a superar los 500.000 euros de recaudación y vamos a conseguir que cinco jóvenes investigadores hagan su tesis doctoral durante 4 años con proyectos de investigación aquí en València. Que ese talento que tenemos se quede aquí. Tenemos más de 26 propuestas de becas. Muchos empiezan sus carreras, quieren desarrollar su carrera en la investigación, tienen esa vocación. A lo largo de estos 10 años de Circuito hemos becado ya a más de 40 investigadores. Muchos de ellos siguen investigando.

¿A nivel personal, qué siente al continuar la labor que inició su abuelo y que continuó su padre?

Para mí, es un orgullo, llevo 20 años trabajando en la AECC Valencia. La lucha contra el Cáncer, todo lo que hace la AECC, lo he vivido desde pequeño en casa con mi familia, para mí era algo cotidiano, siempre veía a mi padre implicado en algún proyecto contra el cáncer. Mi abuelo Antonio y Tomás Trénor fundaron la AEECC de València, de ella nacio luego el IVO. Ahora, Tomás Trénor Puig, nieto del fundador, preside la asociación y yo, nieto de Antonio Llombart, soy el gerente y mi padre, vicepresidente de la Junta. Intento aportar mi granito de arena pero lo importante es la implicación de toda la sociedad y eso es algo que estamos logrando. No es algo individual, es un proyecto colectivo.