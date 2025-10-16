El Léleman Conqueridor se medirá a Grupo Herce Soria en la presentación

El Léleman Conqueridor Valencia celebra este 18 de octubre la presentación del club en el Polideportivo de Nou Moles. Una de las fechas más señaladas del calendario ya que supone el punto de partida para la nueva temporada 2025-2026. A partir de las 17:30 horas, todos los equipos de la Academia harán su aparición y a las 19:00 horas el primer equipo se medirá en un duelo de altura contra Grupo Herce Soria.

Todos los aficionados al voleibol podrán ver el acto íntegro de forma gratuita tanto en Nou Moles como en el streaming oficial del club en YouTube. El club ha iniciado esta temporada un periodo de digitalización en todas sus áreas y ahora el aficionado podrá reservar y comprar sus entradas de forma más cómoda. El enlace para la reserva de entradas se puede encontrar en las redes sociales del Léleman Conqueridor y muy pronto también en su nueva web.

Una temporada ilusionante

La presentación de este sábado es el momento clave para afrontar una temporada en la que el club tiene muchos frentes abiertos. La ilusión por el debut histórico en competición europea es uno de los grandes focos pero se hará esperar hasta diciembre. Mientras tanto, el club sueña con repetir los objetivos del año pasado y posicionarse entre los mejores de la Superliga para poder acceder a la Copa del Rey que este año será en casa. Valencia acogerá por primera vez esta competición y es todo un reto para el equipo clasificarse y hacer un buen papel ante sus aficionados.

A estos retos se le suma el nuevo cambio de sede. Vinculados desde sus orígenes al Pabellón de la Universitat Politécnica, el Léleman Conqueridor ahora tiene su nueva casa y tiene por delante la árdua tarea de movilizar a los aficionados a Nou Moles. Una instalación con parqué y con capacidad en la grada para hasta más de mil personas. El crecimiento del club en estos años se expande y es necesario ir adaptándose para posicionar el voleibol en Valencia.

Generar cultura por el voleibol y aumentar el volumen de aficionados es una de las metas que tiene en mente el club. Actos como la presentación buscan reunir a todos aquellos que disfrutan de este deporte. También para que aquellos que todavía no le han dado una oportunidad se acerquen a Nou Moles para disfrutar del mejor voleibol nacional.

Zanini da instrucciones a sus jugadores / Léleman Conqueridor Valencia

Presentación de la plantilla

La plantilla que luchará con los colores del Léleman Conqueridor la temporada 2025-2026 tiene rostros reconocibles y dos nuevas incorporaciones. La plantilla de 14 jugadores estará capitaneada por Javi Monfort, que tendrá como compañeros en la posición de receptor a Kayque Calasanz, Facu Funes y los dos canteranos: Hugo Amigo y Juan Martin. Aharón Gámiz y Javi Mengod repetirán como líberos, mientras que Nacho Huerta compartirá posición de colocador con Paulo Renan Bertassoni, nueva incorporación. Los cuatro centrales que protegerán al equipo son Manu Furtado, Maxi Scarpin, Luis Vidal y Rubén López, fichaje procedente de Teruel. Rodrigo de Melo ‘Pernambuco‘ será el opuesto del entrenador, Emanuel Zanini. Que estará acompañado por Pablo Díaz, Javi Gómez y Rudi Seifert.

La jornada promete en todos sus aspectos y sobre todo en el deportivo. Grupo Herce Soria es uno de esos equipos que llevan el voleibol a lo más alto y ha sido el rival escogido para que acompañe al Léleman Conqueridor en su presentación. Un equipo que estuvo en la pelea por las tres primeras plazas durante toda la temporada anterior junto a los valencianos y que alcanzó la gran final de la Superliga. Hace poco se midieron en pretemporada con un espectacular 3-2 favorable para el Léleman, que tuvo que remontar los dos primeros sets de los visitantes.