La Mediterranean Epic Triathlon ya tiene fecha confirmada para su esperada quinta edición. La prueba se celebrará los días 30 y 31 de mayo de 2026 en la localidad castellonense de Oropesa del Mar, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario nacional e internacional de esta modalidad.

Un programa completo

La Mediterranean Epic Triathlon ofrecerá un completo programa con cuatro distancias diferentes de triatlón: Full, Half, Olímpico y Sprint, además de las dos opciones de Aquabike: Full y Half. Esto permite al evento reunir a triatletas de todos los niveles para disfrutar de un fin de semana 100 % deportivo en un entorno único junto al Mar Mediterráneo.

Oropesa del Mar volverá a ofrecer una sede excepcional, con recorridos exigentes y espectaculares. Además, una organización cuidada al detalle y un ambiente único que culminará con el tradicional post carrera, que ya es un sello distintivo del evento.

Participación y premios

En su última edición, el Epic Triathlon reunió a cerca de 1.900 participantes de 10 nacionalidades diferentes. Estas cifras reflejan su crecimiento sostenido y su proyección internacional. El objetivo para 2026 es seguir superando estos números y mantener el espíritu que caracteriza al evento: competitividad, convivencia y pasión por el triatlón.

Tal y como sucedió en 2025, se repartirán los mismos premios en metálico en partes iguales entre las categorías masculinas y femeninas en todas las distancias. Esta es la manera de reafirmar el compromiso de la Mediterranean Epic Triathlon con la igualdad en el deporte.

Pensando especialmente en los clubes, la Mediterranean Epic Triathlon mantiene su filosofía de ser una experiencia colectiva. Por ello, la organización mantiene el plan especial de descuentos para clubs, fomentando la participación en grupo y la convivencia durante un fin de semana que combina deporte, compañerismo y diversión.

La organización del evento ha manifestado que el objetivo es "ser el punto de encuentro de triatletas de todas las partes del mundo". Además, reconoce que queremos ser la esencia que nos hace diferentes: convertirnos en una experiencia deportiva y humana inolvidable.

En cambio, la apertura de inscripciones se anunciará próximamente a través de los canales oficiales de la Mediterranean Epic Triathlon y sus redes sociales.