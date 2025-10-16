Récord histórico de participación en la ICAN Triathlon Gandía

El emblemático edificio del Palau Ducal de Gandía acogió la presentación oficial de ICAN Triathlon con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gandia, Jesús Naveiro, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sendra, así como el director general de deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, la presidenta de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, Vanessa Huesa, y Edu Izquierdo, responsable comercial de Run&PRO.

Con 1500 plazas cubiertas al cierre de la competición, se trata de una cifra récord para la organización y para una prueba de estas características, que abre inscripciones a un año vista, y que ha sumado más de 1.700 inscripciones. Los triatletas comenzaron a llegar a la provincia de Valencia el pasado lunes, y en su mayoría se desplazarán a Gandía a partir del miércoles, por lo que la cifra de pernoctaciones en la ciudad será elevada de 2 a 4 noches por participante.

Declaraciones

En este sentido, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sendra, destacó que “ICAN Triathlon forma parte de la agenda 365 de Gandía y es una prueba clave del binomio turismo y deporte. La prueba que más público internacional atrae a la ciudad, con un 5.5% de triatletas extranjeros, siendo además la participación nacional de fuera de la Comunitat Valenciana, mayoritariamente. Se trata de un trabajo conjunto muy positivo, para alcanzar los 1.500 participantes con más de 4.000 pernoctaciones en esa suma de familiares y amigos que acompañan a los triatletas. Todo ello supone esa cifra de 800.000€ de impacto económico directo sobre el tejido productivo del sector turístico de la ciudad".

Jesús Naveiro confirmó la continuidad de esta apuesta deportiva por el triatlón en la ciudad a través de ICAN Triathlon. “La marca nos posiciona en el mundo del triatlón, no solo nacional sino también europeo. La marca que más deportistas extranjeros atrae a Gandía”. El concejal agradeció a ICAN Triathlon y al departamento de turismo por apostar por la localidad y por ese binomio de turismo y deporte, que logra en esta ocasión atraer a un 5.5% de extranjeros de 23 nacionalidades a Gandía.

El director general de deportes, Luis Cervera, agradeció en nombre del deporte de la Comunitat Valenciana el apoyo al deporte del triatlón por parte del Ayuntamiento de Gandía, deportes y turismo, y de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, y remarcó la consolidación de la prueba dentro y fuera de nuestras fronteras, así como “destacar la visibilidad e importancia de ICAN Triathlon fuera de nuestra comunidad, y de España, como prueba de referencia en media y larga distancia”.

Vanesa Huesa, presidenta de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, remarcó la importancia de ICAN Triathlon como cierre de los campeonatos autonómicos, al ser sede del autonómico de larga y media distancia, así como de los aquabikes. Como novedad remarcó el aumento de los premios en metálico de la marca, con más de 10.000€ para las distancias de Full y Half, y agradeció al concejal de deportes y a la concejala de turismo del Ayuntamiento de Gandía, así como al director general de Deportes, su implicación en la competición, en un año de récord histórico al alcanzar la cifra límite de la prueba.

Arranque del fin de semana

Con todos los montajes iniciados, tras una semana de mucha incertidumbre por las fuertes lluvias vividas en la localidad, ICAN Triathlon arrancará el viernes 17 de octubre a las 12:00 horas en la Plaza del Puerto de Gandía Playa, con la entrega de dorsales y la activación de la zona expo que cuenta con la presencia de: Nutrisport, Brave Sportswear, ABMG Cycling, TuTriatlón, Mayuk, Atika, y One. A partir de las 17:00 horas se abrirá el control de material que se prolongará hasta las 21:00 horas. El día clave será el sábado. Una jornada larga e intensa de competición que arrancará a las 8h y finalizará a las 23:30 horas con el cierre de la meta.

Horarios del fin de semana

VIERNES 17 DE OCTUBRE

* 12:00 h a 20:30h Recogida de dorsales y bolsa del corredor OBLIGATORIO

* 12:00h a 20.30h Zona EXPO

* 17:00h Briefing (EN) en Plaza del Puerto – Gandia (área postmeta)

* 18:00h Charla con TRIATLETAS PRO en Plaza del Puerto – Gandia (área postmeta)

* 18.30 h Briefing (ES) en Plaza del Puerto – Gandia (área postmeta)

* 16:30h a 21:00h Check-in de material OBLIGATORIO. Área transición

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

* 6:30 h a 7:30 h Recogida de dorsales y bolsa del corredor EXCEPCIONAL

* 6:45h a 7:30h EXCEPCIONAL CHECK IN MATERIAL.

* DESDE 6:45h Apertura área transición y carpa guardarropa.

* 6.45h a 8:00h Servicio mecánico bicicletas en área de transición. Pre-carrera.

* 8:00h a 16.15h Servicio mecánico bicicletas junto penalty box – Avituallamiento ciclismo Durante segmento ciclista.

* 7:30h Apertura cámara de llamadas.

SALIDAS COMPETICIÓN

* 8.00 h – FULL EARLY + AQUABIKE LD MASCULINO

* 8.02 h – FULL + AQUABIKE LD FEMENINO

* 8.15 h – SHORT MASCULINO < 40

* 8.19 h – SHORT MASCULINO 40 – 49

* 8.23 h – SHORT MASCULINO > 50

* 8.27 h – SHORT FEMENINO

* 8.42 h – HALF PRO MASCULINO

* 8.44 h – HALF PRO FEMENINO

* 8.48 h – HALF MASCULINO < 35

* 8.52 h – HALF MASCULINO 35 – 39

* 8.56 h – HALF MASCULINO 40 – 44

* 9.00 h – HALF MASCULINO 45 – 49

* 9.04 h – HALF MASCULINO 50 – 54

* 9.08 h – HALF MASCULINO > 55

* 9.12 h – AQUABIKE MD MASCULINO

* 9.16 h – HALF + AQUABIKE MD FEMENINO

* 9.20 h – FULL + AQUABIKE LD MASCULINO

* 9.45 h – FULL PRO MASCULINO

* 9.47 h – FULL PRO FEMENINO

* 12.30 h Entrega premios SHORT

* 18.30 h Entrega premios AQUABIKE MD y LD

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

* 11:00h Ceremonia de entrega de premios en Aula Magna de la Escuela Politécnica Superior de Gandia.

* Full distance

* Half distance

* IV Gran Premi Tavernes de la Valldigna