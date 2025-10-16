El Valencia Boat Show crece y convierte València en el punto de encuentro del Mediterráneo

El Valencia Boat Show, salón náutico internacional de València, celebra su 16ª edición del 22 al 26 de octubre de 2025 presentando una amplia selección de embarcaciones nuevas, motores, accesorios, servicios y actividades náuticas de la mano de las principales marcas internacionales, junto a una agenda de eventos y actividades para todos los públicos en el entorno de Veles e Vents, en Marina Port Valencia.

El certamen se ha presentado esta mañana con la participación de Isabel Gil, presidenta de la Unión de Empresas Náuticas (UEN) y directora del salón; Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana; Tono Franco, director gerente de la Fundación Visit València; Jordi Carrasco, director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN); Patrick Reynés, CEO de Marina Port València; Gustavo Benavent, director general de Valencia Mar; Javier de Andrés, director general del Grupo La Sucursal y responsable de Veles e Vents, y Javier Montava, CEO de Babalú Group.

El mar está aquí

Bajo el lema “The Sea is Here”, el certamen volverá a reunir a profesionales, aficionados y amantes del mar combinando negocio, innovación, sostenibilidad, turismo, deporte e industria, un reflejo del dinamismo y la vitalidad del sector y su especial relevancia en la Comunitat Valenciana.

La edición 2025 marca un nuevo hito con más de 140 embarcaciones nuevas en exposición —tanto en seco como a flote— y 179 marcas participantes, lo que supone un crecimiento del 20% respecto a 2024. El salón también registra un 25% de expositores nuevos, muestra del atractivo que genera entre los principales actores de la industria náutica y de su consolidación como feria de cierre de operaciones.

En 2025, el Valencia Boat Show 2025 estrena ubicación a los pies del emblemático edificio Veles e Vents, gracias a una alianza estratégica con Marina Port València y Veles e Vents para impulsar el crecimiento y la proyección internacional del evento.

El entorno del Veles e Vents acogerá Valencia Boat Show / SD

Cuatro zonas y pruebas de mar

Como en ediciones anteriores, el evento contará con tres zonas con acceso libre dedicadas a deporte, turismo e industria náutica y un área de acceso con entrada o invitación que albergará la exposición de novedades a flote.

Entre los grandes alicientes de la cita valenciana destaca la posibilidad de realizar pruebas de mar directamente con las embarcaciones en exposición, gracias a las condiciones únicas de la dársena de València. A ello se suma el clima privilegiado, la excelente conectividad de la ciudad y su oferta complementaria de ocio y gastronomía, que hacen del certamen una experiencia profesional y de público con un elevado atractivo.

Presentación del evento / SD

“El Valencia Boat Show es un evento creado por y para el sector náutico, concebido como un punto de encuentro estratégico para marcas, profesionales y compradores, que se ha consolidado como un espacio clave para el cierre de operaciones y la generación de sinergias y acuerdos. Al mismo tiempo, es mucho más que una exposición: es un escenario donde se genera valor, se impulsa la cultura náutica y se refuerza la conexión entre la ciudad y el mar” destaca Isabel Gil, directora del Valencia Boat Show.

El director general de ANEN, Jordi Carrasco, ha destacado el compromiso del sector con el Valencia Boat Show y con el impulso de la náutica en nuestro país, asegurando que “el sector está sano y volviendo al número de ventas de la pandemia”, lo que demuestra su capacidad de adaptación y resistencia.

Por su parte, Luis Cervera ha apuntado el compromiso firme y continuado de la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana con el certamen, que supone un destacado impulso para el sector de la náutica deportiva e industrial en la Comunitat.

MAR DE LLUM: homenaje a la ayuda y resiliencia durante la DANA

Durante cinco días, el salón náutico de València ofrecerá una amplia agenda de actividades para todos los públicos, con propuestas tanto gratuitas como de pago, que incluirán encuentros, presentaciones, seminarios, talleres, experiencias y salidas al mar para acercar la náutica a nuevos usuarios. La agenda completa ya está disponible en la web del salón www.valenciaboat.com

Uno de los eventos más destacados de este año es “MAR DE LLUM”, una travesía marinera que rendirá homenaje a todas las personas y entidades que participaron en las labores de rescate y ayuda durante la DANA de València 2024, y que se celebrará el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas.

Del 22 al 26 de octubre, Valencia será la capital de la náutica, tanto para profesionales y apasionados, como para quienes busquen una primera experiencia o acercamiento al mar y sus deportes.

El listado completo de expositores y marcas, así como la agenda del evento, pueden consultarse en www.valenciaboat.com

