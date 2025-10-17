Diego Macias brilla en el Mundial Sub-18 con un destacado sexto puesto en Albania

El Maestro Internacional Diego Macias Pino firmó una brillante actuación en el Campeonato Mundial Sub-18 de Ajedrez 2025, organizado por FIDE y la Asian Chess Federation, y disputado en Durrës (Albania).

El jugador español finalizó en la sexta posición con 7,5 puntos sobre 11, en un torneo en el que se dieron cita 119 ajedrecistas llegados de todo el mundo. A lo largo del campeonato, Macias demostró una gran solidez en los tableros superiores, cediendo únicamente una partida, ante el eventual campeón, Siddharth Jagadeesh, y sumando importantes victorias frente a rivales de gran nivel internacional. Su regularidad le permitió mantenerse en el grupo puntero durante todo el torneo, consolidando su imagen como uno de los jugadores más consistentes y siendo el mejor posicionado de la delegación española.

Tras este resultado, Macías afronta su próximo objetivo: alcanzar las dos normas que le faltan para obtener el título de Gran Maestro, la máxima distinción otorgada por la FIDE. Este reto marcará la siguiente etapa en la carrera de uno de los talentos más prometedores del ajedrez español.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Macias acumula títulos como campeón de España Sub-16, campeón de Europa por equipos Sub-18 con la selección española, campeón de España de rápidas Sub-18, subcampeón del mundo sub-18 y múltiples victorias en torneos nacionales e internacionales. Además, ha conquistado varios campeonatos autonómicos, siendo habitualmente el primer tablero del Club Ajedrez Paterna, con quien compite también en el campeonato de España.