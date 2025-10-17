La jugadora de vóley-playa nos desvela sus preferencias personales y culturales.

Test rápido con Liliana Fernández

¿Color favorito?

Azul.

Comida y bebida que más te gusta

Un arroz o una paella, no voy a entrar en disputas de Valencia o Alicante y si es con una cervecita con limón, maravilloso.

Escritor preferido

No te sé decir, leo bastantey no tengo ningún escritor preferido, pero el tipo de novela que me gusta suele ser de intriga, misterio, históricas, crimen.

¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

Me encató 'El nombre del viento' de Patrick Rothfus. Y me obligaron a leer 'El Quijote' en el colegio y me gustó.

Actor preferido

Está difícil porque soy de la generación a la que le gustaba Leonardo DiCaprio, Johnny Depp. De ellos me gustan todas sus películas.

Película favorita

De pequeña me gustaba mucho 'La historia interminable', 'Eduardo Manostijeras', 'Fever' de Brad Pitt, 'Origen' de Leonardo DiCaprio.

¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?

Ahora con niños, en casa. En una cita con mi marido, prefiero ir al cine sin ellos, que se queden con los abuelos.

Tipo de música

De todo. Para bailar, salsa, merengue, bachata, latino...

Cantante favorito

Maroon 5, Ed Sheeran, Luis Fonsi.

Viajar con amigos o en familia

Con amigos he viajado por tema deportivo-trabajo, así que más con familia.

Destino favorito

Benidorm, aunque sea mi casa, pero cada vez voy menos. Es mi destino favorito, al que me gusta volver obviamente.

Hobby o pasatiempo

Leer

¿Qué te relaja?

Leer y escuchar música

¿Qué te hace feliz?

El deporte

Deporte

Yo hacía atletismo antes de vóley. Me hubiera gustado ver cómo me hubera ido, aunque ahora ya es tarde.

Deportista admirado

Rafael Nadal. Somos de la misma edad y siempre fue un espejo donde a cualquier deporista le gustaría verse reflejado. Ha sido un ejemplo en todo.