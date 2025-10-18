El Léleman Conqueridor cierra la pretemporada con derrota en su presentación

El Léleman Conqueridor se presentó este sábado ante su afición con una buena entrada en Nou Moles. La nueva casa del club valenciano acogió a cada uno de los equipos que componen la entidad. Desde los más pequeños, hasta el equipo de Superliga 1, las plantillas fueron desfilando sobre el parqué para hacerse la foto de familia que marca el punto de partida a la nueva temporada. Además, el acto tuvo un homenaje para la plantilla que logró el ascenso, en la que se reunieron varios de los artífices que llevaron al Conqueridor a la élite del voleibol nacional.

En la segunda parte de la jornada el protagonismo se lo llevó la pelota. El primer equipo se midió al Grupo Herce Soria en el último partido de pretemporada, que se cerró con derrota para los locales por 1-3 (25-20/27-29/20-25/21-25).

La primera manga estuvo controlada prácticamente desde el inicio, aunque los visitantes se pusieron dos puntos por delante en el marcador. Hasta el 7-8 los valencianos no pudieron ponerse por delante, pero una vez lo consiguieron, abrieron brecha en el marcador. El 11-8 hizo que Toribio le diera un respiro al partido y con el 13-11, Zanini hizo la réplica. Manu Furtado con un bloqueo ponía la diferencia de cuatro puntos y obligaba de nuevo a la pausa de los visitantes. Soria lograba de nuevo recomponerse pero una buena racha al saque ampliaba la ventaja para cerrar el set 25-20.

En el segundo set cambió por completo el partido con los visitantes mucho más agresivos desde el inicio y poniendo un 6-10 que se logró igualar justo en el tramo final. Javier Monfort con dos saques directos recuperaba al equipo de un marcador adverso. Acompañado de un gran Manu Furtado, el Léleman igualaba 22-22 el marcador y parecía tenerlo de nuevo controlado. Sin embargo el cierre del set se fue prolongando hasta el 27 iguales. Grupo Herce Soria siempre tuvo el control para cerrar el set y después de varias oportunidades se hizo con el set (27-29).

Javi Monfort contra el triple bloqueo de Grupo Herce Soria / SD

El partido se empezó a poner muy cuesta arriba con un tercer set que también tuvo el color azul visitante. El Léleman Conqueridor solo se puso en una ocasión por delante (13-11) y el tiempo muerto de Toribio sirvió a los suyos para ponerse de nuevo por delante y obligar a Zanini a hacer dos pausas prácticamente consecutivas. El técnico empezó a dar entrada a Kayque, Nacho Huerta y Luis Vidal pero el set se lo terminaron llevando los visitantes 20-25.

El cuarto y decisivo set se lo llevaron también los visitantes con una polémica tarjeta roja a Rubén López. El marcador fue siempre de un punto para los dos equipos. Primero Léleman Conqueridor que aguantó por delante hasta el 14-13 y posteriormente para Grupo Herce Soria hasta el 19-19. El partido entraba en su momento clave y una acción en la red que el árbitro marcó favorable para los visitantes, desató las protestas de los valencianos que no entendían la decisión. El árbitro acabó mostrándole la tarjeta roja a Rubén, que había realizado un gran set, y lo ocurrido sacó por completo a los locales. Grupo Herce Soria cerró el set 21-25 dejando un sabor agridulce en la presentación del Léleman Conqueridor.