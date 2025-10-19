Nacho Villarruel y Patricia Bueno reinan en el ICAN Triathlon 2025

Gandia se vistió de triatlón el pasado sábado 18 de octubre en una jornada maratoniana que arrancaba a las 8h de la mañana y cerraba a las 23.30h con el cierre de la meta. Los primeros en tomar posiciones para ese salto en el muelle del Puerto de Gandia eran los triatletas del Full distance que habían elegido esa salida excepcional, la EARLY START, con la que alargaban su presencia en el asfalto, contando con 1h 20’ más para completar su prueba.

Prueba reina

En FULL DISTANCE PRO, la distancia reina en ICAN Triathlon, Nacho Villarruel salía primero de la natación, Roger Manyà lo alcanzaba en ciclismo, completando todo el segmento en primera posición. Pero Nacho Villarruel también llegaba con ganas de guerra a su prueba favorita de la costa Mediterránea, y poco a poco reducía distancia con Roger Manyà en carrera a pie. Estábamos a dos vueltas de cierre de competición de ambos triatletas, y Nacho Villarruel tenía ganas de repetir el oro de hacía 3 años en ICAN Triathlon. La batalla entre ambos fue tremendamente emocionante hasta el final y se cerraba en la recta de meta. Nacho Villarruel entraba en primera posición con un tiempo de 8.14.29; y Roger Manyà lo hacía con una diferencia de solo 15”.

Nacho Villarruel y Roger Manyà / ICAN

En féminas Patricia Bueno llegaba con ganas de morder la medalla oro y sus posibilidades aumentaban tras no presentarse a la salida la belga, Alexandra Tondeur. La triatleta del Peñota Alusigma Dental dominó de principio a fin la prueba de larga distancia, y paró el crono en un tiempo de 9.47.05, sacándole casi 1 hora a su compañera de equipo, Ana Camino Lacarte, que finalizaba la prueba segunda con 10.43.29.

Patricia Bueno / ICAN

Media distancia

El podio en la distancia HALF fue para el favorito de la prueba PELLO OSORO, que finalmente tomó la salida de la media distancia, sin duda la que más domina en su trayectoria como triatleta, aunque inicialmente daba la sorpresa inscribiéndose a Full distance. La 2º y 3ª posición era para los triatletas de la Comunidad Valenciana, Adrián Escrig del 3PW Almazora; y David Blasco, del CEA Bétera. En féminas Alicja Ulatowska del Peñota Dental Alusigma (4.08.04); Tania Álvarez, del AD Triatlón Ecoesport Alcobendas (4.19.51); y Lauryne Van Laeken (4.31.11), del 3T.

En SHORT distance, las primeras metas de la jornada, el podio fue para los triatletas de la Comunidad Valenciana:

• Germán Císter del Tricanet de Berenguer

• Nacho Tomás del A7 Triatló LAW

• Sergio Marco del Club Triatló Gandia

Y las chicas: Paula Irala del CDE Ohana Sport Club; 2º posición para Noelia Pinilla del CDE Triatlón San Sebastián de los Reyes; y 3ª clasificada, Laura Arroyo del Yepa! Triatloi Kluba

La prueba internacional se convertía en sede de los campeonatos autonómicos de Half y Full distance, así como de Aquabikes MD & LD.