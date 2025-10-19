El valenciano David Cantero ¡plata en las Finales de las Series Mundiales de Triatlón!

El valenciano David Cantero ha hecho historia este domingo 19 de octubre al lograr la medalla de plata en la prueba élite masculina de las Finales de las Series Mundiales de triatlón que se han celebrado en la ciudad australiana de Wollongong. La última prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de triatlón consagra a David Cantero entre los más grandes. Las Finales puntúan el doble que el resto de series mundiales por lo que David Cantero dará un importante salto en el ránking mundial. En la prueba también participó otro valenciano, Roberto Sánchez Mantecón que acabó fue trigésimo primero a cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del campeón. Los dos representantes españoles en las Series Mundiales fueron por tanto, valencianos, y ambos del Proyecto FER.

Sólo le superó Hauser

Sólo el local Matthew Hauser final entró por delante del triatleta del Proyecto FER. Hauser fue el claro dominador de la prueba, cruzando el primero el sector de nado y formando parte del grupo de cabeza de siete participantes que lideró tras la bicicleta. Por su parte Cantero salió del agua a 33 segundos del australiano y vio como esa desventaja aumentaba a los 57 segundos tras cruzar la meta con el nutrido grupo perseguidor. Llegó entonces el tramo a pie y fue allí donde el valenciano protagonizó una espectacular remontada que le llevó hasta el segundo cajón del podio. Cantero volvió a demostrar una vez más que la carrera a pie es su gran punto fuerte. Es prácticamente imbatible en ese sector.

Así, en el primer parcial David Cantero ya era décimo a 49 segundos de la cabeza y el en quinto ocupaba la tercera plaza, a solo ocho segundos menos de Hauser pero solo con el italiano Alessio Crociani, a dos, entre medias.

David Cantero volvió a remontar en la carrera a pie / FETRI

Finalmente solo pudo rebasar a este último, cruzando la meta a 33 segundos de Hauser, quien ganó con una marca de 01:42:42. Cantero lograba así la medalla de plata, algo que no sucedía en el triatlón español desde que lo hicieran Javier Gómez Noya y Mario Mola en Laussane en 2019. Gracias a esta medalla, el triatleta valenciano finaliza en 5ª posición en la Clasificación General del Campeonato del Mundo de Triatlón mientras Roberto Sánchez Mantecón finaliza el 16º en la general.

Un tremporada brillante

En su primera temporada en las Series Mundiales, David Cantero, que hace un año se proclamaba campeón del mundo sub'23 ha estado presente en seis de las siete carreras contando las finales de Australia. Pese a su juventud (22 años), se ha comportado con la madurez y la regularidad de un veterano. De hecho, ha sido top-10 en las seius pruebas afrontadas: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo, décimo en Francia, sexto en Weihai y ahora, su mejor resultado, segundo en Australia.

Roberto Sánchez Mantecón, no pudo estar en los puestos de cabeza / FETRI

Héctor Catalá, séptimo en Paratriatlón

De forma paralela se celebró también la prueba final del Campeonato del Mundo de Paratriatlón con el valenciano Héctor Catalá también del Proyecto FER, que finalizó séptimo en PTVI. La expedición española logró tres medallas. Susana Rodríguez, junto a su guía Sara Pérez Sala, logró un nuevo título Mundial, el séptimo de su carrera. Junto a ella, también subieron al podio y logrando el bronce Nil Riudavets, en la categoría PTS4 y Dani Molina, el campeón paralímpico en Paris 2024, en la categoría PTS3.

Categoría femenina

En categoría élite femenina la victoria fue para la alemana Lisa Tertsch con un registro de 01:56:50, seguida de la italiana Bianca Seregni (01:57:04) y de la francesa Bianca Lombardi (01:57:16). En cuanto a la participación española Anna Godoy fue octava (01:57:49) y Miriam Casillas decimotercera (01:58:43).