Por qué apuntar a tus hijos a hockey en las extraescolares: deporte, amistad y disciplina

Para muchas familias, es el momento de elegir actividades extraescolares que acompañen a los niños durante todo el curso. Entre las opciones deportivas, el hockey sobre hierba destaca como una alternativa diferente, divertida y con un gran valor formativo en la Comunidad Valenciana.

El hockey es un deporte al aire libre que permite a los más pequeños mantenerse activos mientras disfrutan del contacto con el entorno. La práctica regular mejora la coordinación, la resistencia física y los hábitos saludables, aspectos esenciales en edades de crecimiento.

Además, es un deporte colectivo que refuerza el compañerismo y la cooperación. En las categorías de iniciación, las competiciones son mixtas, lo que fomenta la igualdad y la convivencia natural entre niños y niñas.

Los beneficios del hockey

Estos son los principales beneficios de apuntar a tus hijos a hockey en las extraescolares:

* Buen ambiente: las competiciones en edad escolar atesoran un ambiente competitivo sana y lúdico.

* Deporte al aire libre: los niños practican actividad física en un entorno sano.

* Trabajo en equipo: fomenta la cooperación y el respeto entre compañeros.

* Categorías mixtas: integración de niños y niñas en el mismo grupo.

* Nuevas amistades: oportunidad para socializar y hacer amigos dentro y fuera del campo.

* Valores educativos: constancia, esfuerzo, concentración y capacidad de superación.

* Disciplina olímpica: deporte con tradición, referentes internacionales y opciones de crecimiento.

Las escuelas de hockey son también un punto de encuentro social. Los niños no solo practican deporte, también crean vínculos, aprenden a superar retos y desarrollan habilidades que impactan directamente en su vida escolar y personal.

Escuelas consolidadas

La Comunitat Valenciana cuenta con una red consolidada de escuelas de hockey. En Valencia y alrededores se puede empezar en centros escolares como el CEIP Federico García Lorca (Algirós), Escuelas San José (Campanar), CEIP Mare Nostrum (Poblats Marítims), CEIP Alejandra Soler (Russafa), CEIP Mediterrani (Sagunto), IALE International School (l’Eliana), CEIP Tirant lo Blanc (Albalat dels Tarongers), CEIP Las Higuerillas (Requena) y CEIP Jaume I (Catarroja), entre otros.

El gran abanico de posibilidades de practicar hockey en centros escolares se complementa con las escuelas desarrolladas por los clubes valencianos en los campos de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró, Tarongers y La Carrasca.

Además, en la provincia de Alicante, municipios como La Nucía, San Vicente del Raspeig, Jávea, Mutxamel y el Barrio San Gabriel (Alicante) también desarrollan sus respectivas escuelas deportivas promoviendo el hockey base alicantino.

El inicio de curso es la ocasión ideal para descubrir un deporte completo, formativo y divertido. Si buscas una extraescolar que combine salud, valores y futuro, el hockey es la elección perfecta.

Dentro de programas de formación

Además, el hockey valenciano forma parte de programa de promoción deportiva como ‘Esports al Barri’ de la Fundación Deportiva Municipal, o proyectos como ‘Esport a l’Escola’ de la Generalitat Valenciana o ‘+ Esport a l’Escola’ promovido por la Fundación Trinidad Alfonso.

Es época de palo y bola. Es tiempo de hockey hierba.

¿Quiere que tu hijo o hija conozca el hockey? Descubre tu escuela más cercana: https://fhcv.es/escuelas-deportivas-municipales-fhcv/