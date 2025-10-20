Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HOCKEY HIERBA

Carpesa y Valencia, líderes de la DHB de hockey hierba

La 7º jornada de la División de Honor B confirmó el liderato del CH Carpesa masculino y del Valencia CH femenino tras un fin de semana dónde, además, el Giner femenino se impuso en el derbi valenciano y el ‘Sanvi’ masculino logró su primera victoria

El CH Carpesa certificó su liderato tras ganar 2 a 1 al SPV gracias a los goles de Mario García y Cristián Soler.

Matías Sartori

Valencia

Continúa la competición en la División de Honor B de hovckey hierba donde, una jornada más, el Valencia CH y el CH Carpesa volvieron a ganar para seguir en lo más alto de las respectivas competiciones.

Una jornada que, además, contó con dos derbis autonómicos disputados en Valencia y en Alicante. La primera fase de la DHB llega al ecuador de su competición marcando un inicio donde el ascenso y la permanencia se asoman como principales objetivos para los equipos valencianos.

Valencia y Giner se imponen en el derbi para seguir en la parte alta

En la categoría femenina, el Grupo 1 tuvo este fin de semana el derbi valenciano entre el CD Giner de los Ríos y el CH Xaloc que finalizó 3 a 0 a favor del equipo del ‘patio del colegio’. Carmen Varea, con dos anotaciones, y Lucía Server marcaron los goles para un Giner que subió al segundo puesto igualado al Egara y CH Madrid-Las Rozas, y a cinco puntos del liderato.

En el Grupo 2, el Valencia CH aprovechó la jornada para disputar el partido aplazado del fin de semana anterior para imponerse 4 a 0 ante el Club de Campo Villa de Madrid, gracias a los goles de Candela Cardozo, Ainoa Civera, Cristina Caro y Ángela Colomer. En partido correspondiente a la jornada 7, el Valencia venció a la Universitat d’Alacant-San Vicente por 0 a 3, con goles de Cristina Caro (2) y Sofía Sierra. Con estos dos triunfos, el conjunto blanquinegro se pone líder del Grupo 2.

El Valencia CH disputó dos partidos este fin de semana.

El ‘Sanvi’ logra su primera victoria y Carpesa gana y se mantiene líder

En la categoría masculina, en el Grupo 1, la UA-San Vicente se impuso en su visita a Getxo por 3 a 5 ante el RC Jolaseta. David Montesinos, Agustín Porchia, Maciej Rymer (2) y Pedro Arques marcaron los goles para lograr el primer triunfo sanvicentero.

En el Grupo 2, el CH Carpesa certificó su liderato tras ganar 2 a 1 al SPV gracias a los goles de Mario García y Cristián Soler. Con este resultado, el conjunto blau se mantiene en la cima de la clasificación, a dos puntos por delante del Castelldefels y el Egara 1935.

Por su parte, el CD Giner de los Ríos empató 2 a 2 ante el RH Privé Benalmádena con goles de Joel Valverde y Marcos Roig.

