Guía del Medio Maratón Valencia: Recorrido, horarios, feria del corredor y todo lo que necesitas saber

Este domingo 26 de octubre se celebra el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, una prueba que volverá a ser toda una fiesta del atletismo y que congregará en las calles de la ciudad a 25.000 corredores y corredoras procedentes de todo el mundo. La salida y meta se ubicará un año más en la Avenida dels Tarongers. La salida se dará, en oleadas. Los primeros en tomar la salida serán los atletas élite que comenzarán la carrera a las 08:25 horas.

La salida del Medio Maratón Valencia tendrá lugar a las 8:25h en la avenida de Tarongers, cerca de la avenida de Cataluña, en el lado de la Universitat Politècnica de València (UPV), en dirección hacia la Ronda Norte.

La meta estará en la misma avenida de Tarongers, muy próxima de la Facultat d’Economia (junto a cruce con C/ Campillo de Altobuey) de la Universitat de València (UV).

Recorrido / MVTA

La prueba concluirá a las 12:20 horas ya queel tiempo máximo oficial para finalizar la carrera 2h45:00.

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tiene previsto realizar la salida en tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores, de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. Todo participante recibirá en su email, con antelación suficiente, el aviso de la oleada que le corresponde que, además, se indicará en el dorsal.

Captura boxes / MVTA

Horarios de salida

A las 8:25 horas saldrán los atletas hasta 1h19:59

A las 8:30 horas saldrán los atletas entre 1h20:00 y 1h25:59

A las 8:35 horas saldrán los atletas entre 1h26:00 y 1h33:59

A las 8:48 horas saldrán los atletas entre 1h34:00 y 1h42:59

A las 9:01 horas saldrán los atletas entre 1h43:00 y 1h49:59

A las 9:14 horas saldrán los atletas entre 1h50:00 y 1h54:59

A las 9:27 horas saldrán los atletas a partir de 1h55:00

Los atletas en silla de ruedas partirán por anticipado en la cuarta oleada.

Los atletas con discapacidad visual podrán partir si lo desean por anticipado y al frente de la oleada que les corresponda.

Acceso a los boxes / MVTA

Cómo llegar a la salida / MVTA

Transportes para llegar a la zona de salida / MVTA

Además del transporte público, en la zona de salida habrá párking para bicis y patinetes. También se puede accederen ValenBici o en alguna de las empresas de alquiler de motos eléctricas compartidas.

Si se accede en coche se tiene que tener en cuenta los cortes de tráfico. La zona de la salida estará cortada en los siguientes tramos:

Bulevar Norte desde Alfahuir hasta la Rotonda del Mirador estará cortado desde las 4:30 horas.

La rotonda del Mirador estará cortada desde las 4:30 horas. El acceso a Valencia por la V-21 se realizará a través del túnel.

La rotonda de los Cactus se cerrará al tráfico a las 7:30.

En el entorno de la salida cuenta con zonas libres de estacionamiento, no obstante, la organización pone a disposición de los corredores diferentes aparcamientos.

Universitat Politècnica de València (UPV)

Acceso por la calle Ingeniero Fausto Elio. Algunos accesos pueden estar cortados desde las 7:30h

1000 plazas. Una vez superado el aforo no se permitirá la entrada

Abierto de 6:00 a 14:00 horas

Después de las 14:00 no se podrá retirar ningún vehículo hasta el lunes 27 de octubre.

Aparcamiento junto a Mestalla

Entrada por la avenida de Suecia

Plazas limitadas.

Centro Comercial Arena

1250 plazas.

Acceso recomendado por la calle Manuel Azaña desde San Vicente de Paúl.

Abierto de 6:30 a 16 horas

Gratuito hasta las 16:00 horas

Guardarropa

El servicio de guardarropa debe ser contratado con antelación. El plazo para hacerlo ya ha finalizado.

Si se ha adquirido este servicio estará indicado en el dorsal con el icono de una percha. El guardarropa estará ubicado al inicio de la avenida de Tarongers, junto a la rotonda de Miramar (rotonda del mirador), en un gran espacio abierto con carpas.

Baños

Habrá WC portátiles para los corredores en la zona de guardarropa, zonas previas al acceso a los boxes de salida, en los propios boxes, en todos lo avituallamientos, en la zona de meta y tras salir de la postmeta.

Se ruega a todos los corredores usar estos inodoros portátiles, evitando hacerlo en lugares no habilitados para ello, como calles, parques y jardines.

Avituallamientos

Habrá puestos de avituallamiento líquido en los puntos kilométricos 5.4, 10.4, 15.5 y 19.4, donde habrá agua Aquabona en botella de 33cl y Aquarius (en vaso). Además, en meta se os entregará agua Aquabona en botella de 50cl y Aquarius en lata. En post-meta habrá también avituallamiento sólido. Enervit contará con un Red Point de reparto de geles energéticos con y sin cafeína en el kilómetro 15.2 aproximadamente.

Animación

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contará con más de 66 puntos de animación repartidos por los más de 21 kilómetros de recorrido. Charangas, dj, fallas…

Bolsa postmeta / MVTA

Duchas

Habrá un servicio de duchas disponible desde las 10 hasta las 14h en el Polideportivo de Benimaclet.

Medal Play

La 21K Medal Party, la fiesta final se celebrará la tarde del domingo 26 de octubre en el espectacular espacio de la discoteca Umbracle, ubicada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La mejor forma de celebrar la carrera.

Recogida de dorsales y bolsa del corredor

Expo 21K Feria Valencia, la feria de la carrera del Medio Maratón Valencia es el lugar de recogida del dorsal, bolsa de la carrera y la pulsera identificativa necesaria para acceder a la salida del 34º del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Feria del Corredor / MMTA

Expo 21K Feria Valencia está ubicado en Feria Valencia (UBICACIÓN), en un gran espacio que albergará los estands de los patrocinadores principales de la prueba, recogida del dorsal y bolsa de la carrera, además de las mejores marcas del sector y una amplia agenda de charlas y conferencias, junto con una deportiva oferta gastronómica.

Para poder recoger hay que mostrar el código QR que todos los inscritos recibirán por correo electrónico el jueves previo a la carrera y un documento de identidad oficial, en vigor y en formato original.

Si no se puede recoger personalmente se puede autorizar a otra persona siguiendo las instrucciones que aparecen en la web oficial

Bolsa de carrera / MVTA

Camisetas oficiales del Medio Maratón Valencia / MVTA

Horarios de Expo 21K Feria Valencia

Viernes 24 y sábado 25 de octubre.

De las 09:00 a las 21:00 horas, en horario ininterrumpido.

No se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo.

Cómo llegar a Feria Valencia

En metro:

Línea 2 Llíria-Torrent Avinguda Parada Carolines/Fira (a unos 600m del recinto).

Línea 4 (tranvía) desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia.

En Autobús de la EMT

Línea nº62 Benimamet-Estació Nord. Frecuencia aproximada en días laborales: 10 y 15 minutos.

En coche

Aparcamiento Feria Valencia: 3000 plazas.

Tarifa: 0.03€/ minuto.

Con acceso directo al Pabellón 5 de la Expo 21K.

En Expo 21 habrá también una consigna para los que acudan directamente a recoger el dorsal con su equipaje y quieran visitar la Feria con comodidad. El coste será de 3 euros

Cómo llegar a Expo 21 / MVTA

La Placeta

La Placeta está ubicada en el corazón de Expo 21K Feria Valencia. Durante el viernes y el sábado se realizarán charlas relacionadas con el mundo del running así como actos clave como la presentación de los atletas de élite. Su programación está abierta de manera gratuita a todo el público, corredor o no.