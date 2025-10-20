¿Qué tiempo hará en el Medio Maratón Valencia? Amenaza de lluvia

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se celebra este domingo 26 de octubre a partir de las 8:25 horas y los 25.000 participantes miran ya hacia el cielo. Qué tiempo hará, si lloverá o no, si soplará el viento, la temperatura... son factores externos que pueden influir sensiblemente en las marcas. Meses y semanas de entrenamiento están 'en juego' sobre todo para la élite, para la que cada segundo cuenta y para muchos populares que también lucharán por batir sus marcas personales.

La Agencia estatal de Meteorología (AEMET) de la Comunitat Valenciana prevé por ahora una temperatura que oscilará entre los 15 y 18 grados y no descarta que llueva.

Bajada de temperaturas

AEMET ha señalado que durante esta semana se esperan temperaturas muy cálidas hasta el viernes, que incluso podrían superar los 30 grados con registros históricos, aunque especificó que el pronóstico para la carrera es que las temperaturas "sean notablemente más frescas que el resto de la semana, entre 15 y 18 grados durante la prueba".

La previsión de AEMET / aemet

Un frente puede traer lluvia

Además, ha indicado que "aunque con mucha incertidumbre, casi a una semana vista, es posible que llueva" durante la carrera, ya que un frente irá atravesando la Comunitat Valenciana de norte a sur desde la noche del sábado".

Kejelcha batió el récord del mundo bajo la lluvia / Francisco Calabuig

En la pasada edición, celebrada el 27 de octubre de 2024, la lluvia acompañó a los corredores durante toda la prueba. Aunque las condiciones meteorológicas no fueron buenas, el agua no impidió que el etíope Yomif Kejelcha batiese el récord del mundo masculino con un crono de 57:30. Tan sólo dos días después,el 29 de octubre, la DANA arrasaba numerosas localidades valencianas.