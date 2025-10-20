La valenciana Mireia Cabañes, campeona de Europa de surf con una sola pierna

La valenciana Mireia Cabañes se ha convertido en un ejemplo de superación demostrando que las personas con discapacidad pueden alcanzar las metas que se propongan. A los 7 años perdió gran parte de la pierna izquierda a causa de un sarcoma de Ewing en el fémur izquierdo, un tipo de cáncer muy agresivo. Pese a ello, se ha convertido en una consumada deportista. Prueba de ello es que acaba de proclamarse campeona de Europa de surf adaptado en la categoría femenina de Stand 3, en la que compiten personas amputadas por encima de la rodilla. La valenciana se llevaba la victoria final en el Campeonato de Europa de parasurfing celebrado del 14 al 19 de octubre en la Playa de Patos (Nigrán, Galicia). Además, la selección española se alzó con el título de subcampeona por equipos.A Mireia tuvieron que amputarle gran parte del fémur y optaron por conservar el pie pero poniéndolo al revés para que ejerza la función articular a modo de rodilla y así integrar una prótesis. Todo un ingenio que le permite surfear y llevar una vida normal.

La recompensa al trabajo

"Ha sido un año duro, lleno de esfuerzo, sacrificio y frustración con mi pierna ortopédica, pero conseguir ganar este campeonato ha sido una ilusión enorme. Me motiva a seguir entrenando para acercarme al nivel de la modalidad masculina", declaró en un comunicado Cabañes.

La valenciana cuenta ya con un gran palmarés en el mundo del deporte adaptado ya que en 2023 se proclamó subcampeona del mundo. Ahora su meta son los Juegos Paralímicos de París 2024: "Ya sea en surf, snowboard o cualquier disciplina que me permita seguir demostrando que la actitud lo cambia todo".

Calebrando el triunfo / SD

Integrante del equipo de la Fundación Levante UD

Mireia Cabañes forma parte del programa DiCapacidad de la Fundación Levante UD: "Más allá del resultado, lo que me mueve es inspirar. Que alguien me vea y diga: si ella puede, yo también. Ese es mi verdadero podio", aseguró la deportista que superó un cáncer y, pese convivir con una pierna ortopédica y dolor crónico, comparte el mensaje "no me interesa dar pena, me interesa dar ganas".

Se inició en el surf por un documental

La deportistas valenciana se inició en el surf adaptado tras ver un documental como ella misma explica en su página web: "Hace un par de años atravesaba una de las etapas más difíciles de mi vida. Estaba inmersa en una especie de depresión a causa del dolor crónico. Pasaba horas en casa viendo Netflix y un buen día descubrí RESURFACE, un documental que narra la historia de cómo un veterano de guerra con tendencias suicidas conoce a personas en situación similar en un programa que ayuda a soldados a superar su trauma con la práctica del surf y supera su problema.El documental me hizo reflexionar mucho y me abrió un abanico de posibilidades. Desde bien pequeña he soñado con poder surfear pero que, por la falta de referentes, nunca me había atrevido. Pues bien, el documental abrió mi curiosidad y rápidamente me puse a buscar personas con diversidad funcional que practicaran surf en España". Fue así como recibió una beca de Mediterraenan Surf School a través de Kind Surf y se hizo realidad su sueño.

Tras finalizar de la mejor manera la temporada de verano, Cabañes, que compite con una prótesis de pierna, ahora se subirá a a tabla de snowboard adaptado con el objetivo de empezar a competir también en esta disciplina: "El surf me dio equilibrio, pero la nieve me da vértigo del bueno. Quiero seguir aprendiendo, disfrutando y demostrando que las limitaciones solo existen si dejamos que existan".