El Valencia RC suma su primera victoria en la División de Honor Élite Masculina

Cuarta jornada de competición en la División de Honor Élite Masculina de rugby y primer triunfo para el Valencia Rugby Club. El equipo valenciano se impuso en su visita al Complutense Cisneros Zeta por el marcador de 38-55.

El encuentro comenzó con un ritmo altísimo y una primera parte de dominio local, donde el Cisneros mostró una gran eficacia ofensiva para irse al descanso por delante. El Valencia golpeó primero con un ensayo tempranero de Aitor Villuendas en el minuto 2, pero el conjunto madrileño reaccionó con fuerza: Diego González, Gonzalo Blázquez, Rafael Medina y Xabier González firmaron cuatro ensayos antes del descanso, aprovechando errores defensivos visitantes y demostrando una notable capacidad de juego abierto. Por parte valenciana, Johan Van Staden y Pablo Lammertyn lograron mantener a su equipo en la pelea con dos ensayos más, pero Cisneros se marchó al descanso con ventaja, tras una primera mitad que terminó 24-22 a favor de los locales.

En la segunda parte, el Valencia cambió radicalmente el guión del encuentro. Con ajustes en la delantera y una defensa mucho más sólida, los de Fernando Reche comenzaron a imponer su ritmo físico y a desgastar a su rival. Theo Traver inauguró la remontada con un ensayo al 60 con transformación de Emilien Cabale. A partir de ahí, el Rugby Club Valencia desató su mejor versión: los tres cuartos encontraron espacios y la delantera dominó cada fase estática. Matías Vila amplió la ventaja con una gran jugada colectiva, antes de que Álvaro Aviño y Mario Coronado sentenciaran el duelo con dos ensayos más en los minutos 74 y 80. En total, el conjunto valencino firmó nueve ensayos, con Cabale impecable a palos (cinco conversiones), y un ataque desbordante que dejó sin respuesta al Cisneros en los minutos finales.

El equipo madrileño, que había sido muy eficaz en la primera mitad, no pudo mantener el ritmo tras varias sanciones y expulsiones temporales y una definitiva, que facilitaron los espacios para el despliegue ofensivo valenciano. El Rugby Club Valencia mostró entonces toda su madurez competitiva: supo aprovechar sus recambios, controlar los tiempos y definir con contundencia. El marcador final, 38-55, reflejó una segunda parte de dominio absoluto y una victoria de carácter para los valencianos, que suman un triunfo de prestigio fuera de casa y consolidan su crecimiento en la liga. Una actuación coral, poderosa y llena de confianza que reafirma al Valencia como uno de los equipos más peligrosos del campeonato.

El otro equipo de la categoría, FibraValencia Les Abelles no logró hacer valer el factor campo (17-26) ante un A.D. Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby muy sólido en defensa y más eficaz en los momentos clave.

El inicio fue de intercambio de golpes, con ambos equipos buscando territorio mediante el pie. Mateo Martínez falló un golpe temprano y, en el minuto 14, Ignacio Medina adelantó a Industriales (0-3). A los 24 minutos llegó la mejor jugada del primer tiempo: Lucas Martín rompió por el cerrado y, con una patada rasa milimétrica, asistió a Marc Genovés, que ganó la carrera al defensor y posó el balón en la zona de marca. Mateo transformó (7-3).

Sin embargo, los madrileños reaccionaron rápido con otro golpe de Medina (7-6) y un ensayo de Nicolás Serna tras maul (10-11). Antes del descanso, FibraValencia Abelles recortó con un golpe de Mateo, pero el marcador reflejaba mínima ventaja visitante (10-11).

En la segunda parte, Industriales mostró su mejor versión: maul poderoso, control del ritmo y contundencia. Un nuevo ensayo tras touch y pick and go de Marcelo Huerta (10-18) amplió distancias. Pese a varios intentos por reducir la diferencia, Abelles sufrió con la efectividad al pie: Mateo Martínez erró varios lanzamientos que pudieron cambiar el rumbo del partido.

El conjunto madrileño anotó otro ensayo en el minuto 60 por medio de Nicolás Gómez, que prácticamente sentenció (10-23). A diez del final, Matías Ferrario firmó un ensayo de garra tras una melé cerca de la línea rival, transformado por Lucas Martín (17-23). Un último golpe de Rapallo (17-26) cerró el encuentro.

Al término del partido, el capitán José Ángel “Chel” Ortega analizó el encuentro con autocrítica: “Partido igualado que pudimos llevarnos al bolsillo, pero por indisciplinas y golpes de castigo perdimos muchos metros que costaban ganar e Industriales supo sacarles provecho. Una lástima que se nos escapó el punto bonus en la última jugada. Pese a eso, el grupo está más unido que nunca y esperamos que los buenos resultados se reflejen en las próximas jornadas. Ahora a pensar en Gernika y dejarnos la piel en Urbieta".

Por su parte, el entrenador Max destacó el trabajo pendiente y la necesidad de corregir errores: “Mal por la derrota. Hay que reconocer el buen partido de Industriales, que fue superior en los momentos clave. El resultado es consecuencia de 11 penales en el primer tiempo, solo 2 touches ganadas de 6 y varias decisiones erróneas en zonas importantes del campo. Nuestro punto fuerte, la defensa, no estuvo al nivel habitual. Además, no supimos gestionar bien cuándo jugar y cuándo salir con el pie. Toca trabajar más duro e ir a Gernika a buscar los puntos que dejamos atrás de local".

El encuentro también tuvo un matiz especial: fue el último partido de Allan Bakhtaoui con Les Abelles. El segunda línea francés, que ha formado parte del club en las últimas temporadas, se despide de la colmena para iniciar una nueva etapa en Australia. Desde el club se le desea la mejor de las suertes en su nueva aventura.

Último partido de Allan Bakhtaoui con Les Abelles. / LES ABELLES

Ficha técnica

División de Honor Élite Masculina – Jornada 4

📅 19/10/2025 – 13:00 h

🏟 Campo Jorge Diego “Pantera” – Valencia

👥 400 espectadores

Resultado: CP Les Abelles 17 – 26 Ingenieros Industriales Las Rozas

Marcador:

● 14’ Ignacio Medina (Indus) – Golpe (0-3)

● 24’ Marc Genovés (Abelles) – Ensayo + transformación Mateo Martínez (7-3)

● 27’ Ignacio Medina (Indus) – Golpe (7-6)

● 29’ Mateo Martínez (Abelles) – Golpe (10-6)

● 31’ Nicolás Serna (Indus) – Ensayo (10-11)

● 44’ Marcelo Huerta (Indus) – Ensayo + transformación Medina (10-18)

● 60’ Nicolás Gómez (Indus) – Ensayo (10-23)

● 70’ Matías Ferrario (Abelles) – Ensayo + transformación Lucas Martín (17-23)

● 79’ Iñigo Rapallo (Indus) – Golpe (17-26)

Árbitro: José Luis Murillo García-Gil.

Asistentes: Pablo Casellas Saitta y José Ignacio Covassi.

Delegado federativo: Javier Gallach Lazcorreta

Expulsiones temporales: Les Abelles: Dominic Gagaeolo (19’)

Resultados y clasificación

Resultados / FERUGBY

Clasificación. / FERUGBY

División de Honor B

El CAU Valencia sumó su segunda victoria de la temporada ante el rival más peligroso de su grupo, VPC Andorra Rugby XV por 21-16, en un partido vibrante e igualado. El equipo valenciano fue siempre fue por delante, supo jugar y defender cuando tocaba. El ADN del CAU salió a relucir en los momentos claves con una convocatoria donde 18 de los 23 jugadores han llegado al primer equipo desde la cantera de la club. Un ejemplo más de esa apuesta del equipo por apoyar a los de la casa.

El CAU Valencia sumó su segunda victoria de la temporada ante el rival más peligroso de su grupo, el Andorra. / CAU VALENCIA

El choque comenzó con los dos equipos muy enchufados, con un juego muy dinámico y con igualdad máxima. Anotaba primero el CAU con ensayo de Carlos Cabedo que trasformó Joan Terol para ponerse 7-0. Minutos después recortaron distancias con un puntapié de castigo los andorranos pero en ese toma y daca el apertura valenciano demostraba su clase pateando con acierto todos los golpes que cometían sus rivales. El juego del CAU era rápido y eficaz y los andorranos sólo podían recortar distancias a base de coraje. Al descanso 13-11 para los locales y mucho por ver en la segunda mitad.

Y esa segunda mitad no defraudó. Puso una marcha más el Andorra y se defendía el CAU como podía pero con orden y acierto. Tanto que una amarilla a Dani Santiago mediada esa segunda mitad no fue aprovechada por el Andorra para recortar distancias. Los del Principado llegan a la 22 rival pero no encontraban el camino para convertir esa superioridad en puntos. Con ya quince contra quince fue le CAU quien si encontró el hueco para anotar su segundo ensayo en una gran jugada que culminó Joan Terol y que también trasformó. Eran minutos de tensión y cada vez los visitantes apretaban más. sacando partido a su defensa y de nuevo con superioridad visitante llegó el ensayó de Andorra para poner el 21-16 en le marcador. En unos minutos finales agónicos el CAU defendió a muerte para sumar su segunda victoria y consiguió ante la desesperación de su rival. El marcador ya no se movió. Final como 21-16 para el CAU.

Resultados y clasificación

Resultados Grupo B de la DHB Masculina. / FERUGBY

Clasificación. / FERUGBY

Resultados y clasificación de la DHB Femenina

Resultados. / FERUGBY