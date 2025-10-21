El ajedrez llora la repentina muerte de 'Danya' Naroditsky a los 29 años

El mundo del ajedrez llora consternado la repentina muerte de Daniel Naroditsky, trágicamente fallecido a los 29 años. El Gran Maestro estadounidense, conocido en los ámbitos ajedrecísticos como 'Danya' falleció inesperadamente el 19 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. Su club, el Charlotte Chess Center, y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) confirmaron la noticia sin revelar inicialmente la causa de la muerte, limitándose a señalar que tanto su familia ha pedido privacidad durante el duelo.

Naroditsky, considerado un prodigio del ajedrez, aprendió a jugar a los seis años con su padre. Campeón del mundo sub-12 en 2007, se convirtió en Gran Maestro a los 18 años en 2013, sumando un Elo máximo de 2647. 'Dania' representó a Estados Unidos en eventos internacionales siendo capaz de derrotar, entre otros, a su compatriota Fabiano Caruana (número 2 del mundo por entonces).

Referente divulgativo y firma de The New York Times

Naroditsky estudió historia en Stanford y se convirtió en una referencia ajedrecística en la creación de contenido en plataformas como YouTube (rozando el medio millón de suscriptores) y Twitch (340.000 seguidores). Su capacidad divulgadora y comunicativa le convirtió en un referente para los que querían aprender ajedrez. Autor de libros como 'Dominando el Ajedrez Posicional', libro que escribió con 14 años, se convirtió en la firma más destacada de ajedrez en The New York Times.

'Danya' se vio envuelto injustificadamente en algunas polémicas, como las acusaciones de trampa en ajedrez online por parte del ex campeón mundial Vladimir Kramnik en 2024, durante el Campeonato Mundial Rápido y Relámpago. Kramnik lo calificó como "peor que la suciedad", sin embargo recibió el apoyo de la comunidad ajedrecística al no existir ninguna prueba concluyente de esas trampas. Colegas como Hikaru Nakamura se postularon a su favor.

Tras la muerte de Naroditsky, Kramnik ha especulado en redes sociales sobre posible abuso de sustancias, basándose en mensajes privados de espectadores que notaron comportamientos irregulares en streams recientes, y criticó a su entorno por ignorar "señales de advertencia". Afirmaciones que no han sido confirmadas oficialmente, generando el rechazo de la comunidad ajedrecística por lo inapropiado del momento y la gravedad de las mismas. Su muerte ha abierto discusiones en diferentes plataformas y redes sociales sobre la importancia de la salud mental en el ajedrez profesional, especialmente entre streamers bajo presión constante.

El mundo del ajedrez sigue en shock, como lo confirman los mensajes de condolencia de muchas de sus grandes figuras tras conocer la pérdida de 'Danya', que dentro de tres semanas cumplía 30 años. "Estoy devastado. Esta es una pérdida enorme para el mundo del ajedrez", afirmaba en sus redes Nakamura. Mientras otro Gran Maestro, Alireza Firouzja, calificaba lo ocurrido como "Desgarrador. Mis más sentidas condolencias". Gary Kasparov se despedía de él de la siguiente manera: "Con gran tristeza la Fundación de Ajedrez Kasparov lamenta el fallecimiento del GM Daniel Naroditsky, una de las estrellas más brillantes que surgieron de nuestros programas. El talento, la creatividad y el amor de Danya por el ajedrez inspiraron a todos los que lo conocieron, desde estudiantes hasta compañeros competidores".

