Andrés Garcia se colgó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de tiro olímpico

Andrés García (21 años, nacido en Cuenca, pero residente en Requena y formado deportivamente en Cheste) firmó el pasado viernes uno de los mejores torneos de su vida en el escenario más prestigioso. El embajador FER se colgó una apoteósica medalla de plata en el Campeonato del Mundo de tiro olímpico (modalidad foso olímpico) en Atenas. El segundo mejor de los 133 competidores. Su consagración, con sólo tiene 21 años. "Esta plata no es casualidad. Es el fruto de mucho sacrificio, de muchas semanas fuera de casa, de torneos que salen mal, de rachas que no son del todo buenas… Pero he podido remontar las crisis que he tenido. Es de lo que más orgulloso me siento", destacó Andrés García, en declaraciones a Proyecto FER, del que forma parte, para añadir: "Aunque pueda parecer curioso, no ha sido mi mejor torneo. Sobre todo, por los errores en la final por el cansancio, la inexperiencia y por saberme ya, mínimo, medallista de bronce... Mi mejor competición de siempre ha sido la victoria en el Preolímpico de Qatar, en abril de 2024".

Se resarcia así del resultado del Campeonato de Europa. El pasado 1 de agosto, una fuerte tormenta descargó en el momento más inoportuno, cuando Andrés empezaba a competir en el Campeonato de Europa, en Francia. Allí se tuvo que enfrentar a los platos, a los objetos voladores y a factores inesperados y tan poco favorables como la lluvia y el viento. Aquel adverso y accidentado decorado arruinó sus opciones en el certamen continental.

Así fue la competición

Tras una emocionante jornada de clasificación, la competición masculina fue testigo de la gran actuación de croata Anton Glasnovic al completar el pleno de 125 platos, manteniendo un ritmo perfecto durante toda la clasificatoria y asegurando su liderazgo absoluto. Josip Glasnovic, con 124 platos, se situó en segunda posición, consolidando el dominio croata en la categoría.

Por detrás, el norteamericano William Hinton finalizó tercero con 123 platos, mientras que el francés Antonin Desert, el indio Zoravar Singh Sandhu y el valenciano Andrés García empataron con 122 platos, protagonizando un emocionante shoot-off que definió las tres últimas plazas de acceso a la final olímpica.

El tirador de Requena firmó un gran desempate, confirmando su clasificación para la final entre los seis mejores del mundo tras una fase impecable (24+24+25+25+24). Ya en la final por las medallas, el campo de tiro de la capital griega -sede de los Juegos Olímpicos en 2004- fue testigo del gran desenlace del torneo donde Andrés García logró la medalla de plata para proclamarse subcampeón del mundo, por detrás del croata Josip Glasnovic, campeón olímpico en los Juegos de Río 2016. "Tengo la sensación de misión cumplida. Este Mundial de Atenas era el objetivo del año. Todo el trabajo de curso iba encaminado hacia este torneo. Estoy muy feliz. Ha sido una gran experiencia". "Nunca me gusta hacer predicciones antes de las competiciones. No sé si me lo esperaba, pero no descartaba hacer algo grande. Venía de ganar el Campeonato de España por autonomías y estaba tirando muy bien. Es decir, para mí, no ha sido una gran sorpresa".