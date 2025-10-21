Benicàssim se prepara para su 20º Open Internacional de Taekwondo

Llega este fin de semana la 20º edición del Open Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de Benicàssim’. Una competición más que especial que conmemorará sus 20º años de vida, certificando su gran trayectoria y consolidando el evento como uno de los más importantes del calendario deportivo.

Benicàssim se prepara para recibir a casi 2000 personas el próximo fin de semana, superando las cifras del año pasado, entre deportistas, técnicos, organización y asistentes, que se congregarán en el pabellón castellonense para vivir un evento único.

El próximo 25 de octubre, el Polideportivo Municipal de Benicàssim celebrará la 20º edición Open Internacional de Taekwondo de ‘Ciudad de Benicàssim’. / Open Internacional de Taekwondo de ‘Ciudad de Benicàssim’

El escenario donde se disputará el evento deportivo contará con 9 pistas que volverán a llenar de competición, emoción y mucho taekwondo. Benicàssim se prepara para celebrar sus dos décadas de vida batiendo su récord de participación en una auténtica fiesta del taekwondo nacional.

El Club Deportivo Granjo, organizador del evento, volverá a reunir a cientos de taekwondistas de diferentes partes de la Comunidad Valenciana, de España y de distintos puntos de Europa, como Francia o Inglaterra, confirmando su gran apuesta por la promoción del taekwondo y por el turismo deportivo.

Combate y poomsae

Este viernes, día previo a la competición, serán los respetivos pesajes de los participantes mientras que el sábado se levantará el telón del evento con la competición de combate, modalidad olímpica, que se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas. Ya por la tarde, a partir de las 16:00 horas, cogerá el testigo la modalidad de poomsae que se desarrollará hasta las 19:00 horas.

El Open Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de Benicàssim’ cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Benicàssim, la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana y la Diputación de Castellón.