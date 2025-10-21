El Benidorm Chess Open contará con 25 ajedrecistas invidentes en su próxima edición

El Benidorm Chess Open, torneo internacional de ajedrez que se disputará del 25 de octubre al 2 de noviembre en el Hotel Meliá Benidorm, refuerza en esta próxima edición su vínculo con la inclusión y contará veinte con 25 jugadores ciegos, 20 españoles y cinco de la federación de ajedrez de jugadores ciegos y deficientes visuales de Polonia. Y este hecho es un hito, pues la delegación polaca no participa en otros torneos que no sean exclusivos en la modalidad para ciegos.

En el Open A, para profesionales y semiprofesionales, competirán ocho de estos jugadores y en el Open B, de aficionados, entrarán en liza los otros 17 ajedrecistas, de los que dos son participantes sordo-ciegos y necesitarán asistente para poder intervenir durante las partidas.

De esta forma, el Benidorm Chess Open 2025 se convierte en el Open Internacional de Ajedrez de la historia de España, en el que más ajedrecistas ciegos compiten contra jugadores videntes.

En este contexto, el torneo internacional contará con la presencia de la Federación Internacional de Ajedrez para Ciegos (IBCA) con el marco de la IBCA World Individual Chess Championship 2025 for the Blind and Visually Impaired. La delegación pretende conocer a los organizadores del Benidorm Chess Open y el propio Hotel Meliá Benidorm ante futuros proyectos.

Sobre el Benidorm Chess Open

El Benidorm Chess Open es un torneo consolidado y de gran atractivo en el circuito nacional de ajedrez, que se desarrollará del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Hotel Meliá Benidorm.

Una de las novedades de esta quinta edición queda relacionada con la competición del Open A: se retransmitirán unas 40 partidas por internet, con tableros electrónicos, y se podrán seguir en las principales plataformas de retransmisión de ajedrez and del mundial.

El torneo cuenta con una bolsa de premios especiales y en exclusiva para ajedrecistas federados por la Comunidad Valenciana, que asciende a un total de 3.000 euros, repartidos en cinco premios en cada Open de lentas, por tanto un total de diez.

El Benidorm Chess Open está organizado el Club de Ajedrez Caballo Blanco, con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante, la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benidorm y la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, y con el Hotel Meliá Benidorm como escenario de la competición.