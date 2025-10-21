Cantero: "Detrás de este triunfo, hay mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio"

David Cantero (Aldaia) obtuvo la medalla de plata en la gran final de las Series Mundiales de triatlón de 2025, a sus 23 años. “Qué puedo decir. Estoy muy feliz. Sé que es un tópico, pero es la realidad: detrás de este triunfo, hay mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. Siempre comenté que, incluso en este debut en las Series Mundiales, no descartaba lograr algo así. Era cuestión de que yo diera el 100% y me encontrara pletórico, y de que las condiciones de carrera lo permitieran. Justo, lo que ocurrió en Australia. Es un sueño convertido en realidad. Espero que sea el primero de muchos podios en Series Mundiales”, comentaba el deportista en la web del Proyecto FER. El triatleta perteneciente a la Universidad de Alicante, y entrenado por Roberto Cejuela, no tiene límite. Con sólo 23 años, ya es historia del deporte valenciano y español.

Precedentes y consolidación

Ganar por dos veces consecutivas, años 2023 y 2024, la Copa del Mundo de Valencia, o proclamarse campeón del mundo Sub-23 en 2024 representan credenciales muy poderosas. Sin embargo, su consagración, ha llegado en el presente ejercicio. El deportista FER ha debutado en 2025 en las Series Mundiales. De las ocho Series que han integrado el Campeonato del Mundo, David ha disputado seis: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo, décimo en Francia, sexto en Weihai… y segundo y medalla de plata en Australia, en la gran final del curso.

Así se gestó la medalla de plata

El triatleta FER era décimo tras bajarse de la bicicleta. A partir de ese momento, voló. Cantero completó los 10 kilómetros de carrera a pie en 28 minutos y 54 segundos. A una media de 2:53 el kilómetro. En ese segmento de atletismo, aventajó en 22 segundos al australiano e ídolo local Matthew Hauser, ganador de la prueba y, al tiempo, nuevo campeón del mundo.

En la clasificación general del Mundial 2025, Cantero ha acabado quinto, sólo le han superado el mencionado Hauser, el brasileño Miguel Hidalgo, el portugués Vasco Vilaca y el alemán Henry Graf. Quinto en la general y plata en la Serie final en el curso de su bautizo en las Series Mundiales es un gran hito.

España, de nuevo en el podio

El triatlón nacional no subía a un podio de unas Series Mundiales desde 2022. En aquel año, Antonio Serrat y el también deportista FER Roberto Sánchez Mantecón consiguieron, respectivamente, una plata y un bronce en Bermuda. Hay que remontarse más todavía, seis años, para encontrar un precedente similar en una gran final. En 2019, en Lausana, Mario Mola fue segundo y Fernando Alarza acabó tercero.