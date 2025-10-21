Los Gay Games Valencia superan ya el número de inscritos de las últimas dos ediciones

Los Gay Games Valencia 2026 suma ya más de 3.660 inscripciones para participar en la programación deportiva y cultural ofertada para el próximo mes de junio, una cifra que, desde la apertura hace un año del período de inscripción, ha permitido superar ya los datos de participación en los dos últimos encuentros en Guadalajara (2.634) y Hong Kong (2.381).

Numerosas nacionalidades

Por nacionalidades, a ocho meses de la celebración de los juegos, que se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio de 2026, destaca la fidelidad de los participantes de Estados Unidos, Canadá y Australia. Del mismo modo, coge fuerza la presencia europea respecto a citas anteriores con países como Italia, Portugal, Reino Unido y España.

En este sentido, desde la organización se recuerda que los Gay Games Valencia será un evento único para el colectivo LGTBIQ+ en el que se celebrará la diversidad por encima de todo.

Disciplinas deportivas

En estos juegos se desarrollarán actividades de hasta 37 disciplinas deportivas distintas como el bádminton, esgrima o atletismo, entre otros.

Además, los Juegos de Valencia contarán con actividades de dos deportes con arraigo local, como el colpbol y la pilota valenciana, para poner en valor la cultura y la tradición deportiva de nuestra región.