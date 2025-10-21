El karate valenciano tendrá representación en el Mundial de El Cairo

La karateca de Tavernes de la Valldigna, Insaf Bentama-Serroukh Jebari, participará en el Mundial de El Cairo (Egipto), del 27 al 30 de noviembre, tras su clasificación obtenida en la fase previa celebrada en París del 17 al 19 de octubre.

Insaf Bentama-Serroukh Jebari superó su grupo como primera clasificada tras vencer tanto a la chipriota Irene Kontou por 5-2 como a la nepalí Barsha Budha Magar por 2-1 y empatar a cero con la neerlandesa Samina Yalcin.

Insaf Bentama-Serroukh Jebari superó su grupo como primera clasificada. / FKCV

La primera posición permitió a la deportista del Club Karate Kenkyo disputar una de las 24 plazas pendientes en el Mundial frente a la polaca Zuzanna Bernaciak. Insaf venció el combate decisivo tras conseguir el primer punto de un enfrentamiento que acabó en empate a 4.