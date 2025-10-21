La Nucía acogerá en 2026 pruebas de Skate y Patinaje de Velocidad

En 2026 “La Nucía, Ciudad del Deporte” volverá a ser sede de competiciones nacionales tanto de Skate como de Patinaje de Velocidad. Así lo confirmó Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje en su vista a las instalaciones de La Nucía. Recordemos que el Skate Park es Centro de Tecnificación de la Federación y sede de los entrenamientos de la Selección Española, donde preparó los Juegos Olímpicos de París 2024.

Preparando las futuras competiciones

Carmelo Paniagua se reunió con Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes y equipo técnico de la Federación de Patinaje para hablar sobre las futuras competiciones en 2026 tanto de skate (desde 2024 las Ibedrola Skate Series se celebran en La Nucía) como de patinaje de velocidad, que se celebrarán en La Nucía en 2026 y estudiar futuros nuevos eventos deportivos de otras disciplinas de patinaje.