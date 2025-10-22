Los mejores ajedrecistas de la Comunitat Valenciana compiten en La Nucía

Esta semana se está desarrollando el Magistral Internacional de Ajedrez en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Un torneo de alto nivel que reúne a destacados jugadores nacionales e internacionales, que otorga puntos para la titulación de Gran Maestro (GM), la más alta distinción en el ajedrez.

El Edifici dels Esports de La Nucía acoge del 18 al 24 de octubre este Torneo Magistral Internacional de Ajedrez organizado por la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana (FACV) con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.

Grandes Maestros y Maestros Internacionales

Entre los participantes destacan Grandes Maestros (GM) como Viktor Moskalenko, Gabriel del Río de Angelis, Carlos Albornoz Cabrera y Lelys Martínez Duanys, así como (Maestros Internacionales) Daniel García Ramos y Paolo Ladrón de Guevara.

El evento cuenta con la participación de las jóvenes promesas del ajedrez valenciano pertenecientes al grupo de alto rendimiento del programa de tecnificación de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana.

Más información y emparejamientos

Puntación para Gran Maestro

El torneo, que otorga normas para la titulación de Gran Maestro (GM) —la más alta distinción en el ajedrez—, exige alcanzar 6½ puntos para obtener dicha norma. De esta forma los Maestros Internacionales Diego Macías Pino, Félix Ilinca, Joaquín Fiorito y Francisco Fiorito, todos miembros del grupo de tecnificación de la FACV, tendrán así la oportunidad de sumar una valiosa norma de GM ante un plantel de rivales de gran experiencia.