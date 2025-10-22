El V Festival VESO pone el foco en la infancia

El Festival V.E.S.O. 2025 regresará a la Marina de Valencia del 24 al 26 de octubre consolidándose como la gran cita nacional de deportes urbanos y cultura alternativa. Con una asistencia prevista de 25.000 personas y representantes de 26 países, esta edición reunirá competiciones oficiales de escalada, BMX Flatland, baloncesto 3x3 y breaking, además de competiciones amateur, exhibiciones y una completa programación cultural.

Presentación

Llorenç Miralles, organizador del evento, ha señalado que en la quinta edición han querido centrarse '"principalmente en dos disciplinas como la escalada y el baloncesto 3x3 y poner el foco en los niños y niñas que pueden comenzar a jugar en la calle a través de las diferentes modalidades que se exhiben'".

Ignacio Mazarredo, coordinador de actividades deportivas del certamen, habló específicamente de la Copa Boulder de Escalada '"donde más de 30 atletas ya están inscritos y vamos a tener categorías absolutas y Sub'16 en línea con la filosofía del evento'".

En la presentación del evento, que se ha celebrado este miércoles 22 de octubre en el Complejo Deportivo Cultural Petxina, ha estado presente Rocío Gil, concejal de Deportes, Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Valencia, que ha comentado que VESO se integra en la línea de la apuesta del consistorio "por liderar iniciativas de estas características e integrarlas en calendarios como los de este fin de semana, donde la ciudad es capaz de organizar a la vez tres acontecimientos de alto nivel".

Un gran espacio deportivo

Durante tres días, La Marina Norte se transformará en un gran espacio deportivo con rocódromos, pistas homologadas y zonas de skate, acogiendo la Copa de Escalada VESO 25, el Campeonato de España de BMX Flatland, el torneo VESO FIBA 3x3 y el VESO Kids Skateboarding, entre otras pruebas. El domingo se celebrará un Open Day para que el público pueda participar activamente en las instalaciones.

El evento, concebido para todos los públicos, apuesta por la integración social y el deporte accesible, ofreciendo entrada gratuita a los menores de cinco años y a los residentes de las zonas afectadas por la DANA 2024.

Además de las competiciones, el público podrá disfrutar de conciertos, batallas de freestyle, talleres de iniciación, zonas de graffiti y actividades infantiles, junto a un market con más de veinte marcas seleccionadas y un espacio de restauración con seis food trucks con opciones para todos los gustos.

Las entradas ya están disponibles desde 5 euros para el acceso diurno y 15 euros para la programación nocturna en la web www.veso.co.