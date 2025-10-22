La valenciana Carmen Pérez, campeona del mundo de ultrafondo 24 horas

El ultrafondo valenciano ha vuelto a lograr un gran éxito internacional gracias a la actuación de Carmen Pérez. La atleta de Requena conquistó el título de campeona del Mundo de categoría Máster 40 en la modalidad de 24 horas. Carmen recorrió un total de 240,899 kilómetros en 24 horas alzándose con la medalla de oro en el Mundial celebrado en la localidad francesa de Albi. Con esta marca, además, la atleta de Requena bate su propio récord de España superando en más de 5,8 kms su anterior regristro. Para Carmen Pérez, supone la segunda vez en su carrera que se proclama campeona del mundo, algo que ya hizo en la edición de 2023 celebrada en Taipei. Además de conquistar el oro en Máster 40, Carmen Pérez finalizó en una extraordinaria sexta posición en la general del Mundial.

Carmen, durante la competición / SD

Un duro circuito

La prueba se disputo sobre un recorrido irregular de 1,5km, en el cual los mejores especialistas de la distancia se daban cita buscando sumar las máximas vueltas.

El ritmo desde el inicio fue frenético y Pérez, con su habitual ímpetu, salió sin miedo a lograr su objetivo. Pronto se posicionó en las primeras posiciones.

Duras condiciones climatológicas

El calor del día y la brusca bajada de temperatura en la noche dificultaron la prueba, sin embargo, la atleta española se crece ante la adversidad y logró mantener un ritmo estable que le permitió lograr la mayor gesta de una mujer española en un mundial de 24h.

De esta manera la atleta española sigue agrandando su leyenda en la ultra distancia y se consolida entre las mejores corredoras de la historia.

La selección española femenina no pudo optar al medallero

La exigencia en las marcas propuestas por la RFEA hizo que sólo Carmen pudiera estar presente en este mundial.

"Pensar en llevar al ultrafondo femenino español lo más alto posible, me hizo volar las 24h de este mundial", comentaba Pérez al finalizar la prueba.

Podio general femenino

1 – Sarah Webster con 277,559km (WR)

2 – Holly Ranson con 273,058km

3 – Miho Nakata con 271,557km

* Las tres medallistas batieron el anterior récord del mundo.