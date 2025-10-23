Todas las cifras del Medio Maratón Valencia 2025

Todo está listo para que este domingo 26 de octubre se celebre la 34ª edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con la participación de 25 000 corredores populares más 200 élite. De ellos, el 34% serán mujeres y el 66% hombres. El 44% son extranjeros, el 41% de la Comunitat Valenciana y el 15% son del resto de España. En València estarán representados corredores y corredoras de 138 nacionalidades de todo el planeta.

Todas las cifras

15.874 personas se quedaron apuntadas en lista de espera sin plaza. Los 25.000 dorsales disponibles se agotaron en apenas unas horas y el resto de aspirantes se apuntó a una lista de espera.

Los 25.000 dorsales disponibles se agotaron en apenas unas horas y el resto de aspirantes se apuntó a una lista de espera. 200 corredores de élite lucharán por batir récords del mundo, continentales, nacionales y muchos también vienen a València a rebajar sus plusmarcas personales y poder así aumentar su caché deportivo.

lucharán por batir récords del mundo, continentales, nacionales y muchos también vienen a València a rebajar sus plusmarcas personales y poder así aumentar su caché deportivo. El 12% debutan en la distancia de medio maratón y el 55% corre por primera vez en Valencia esta carrera. València, por su recorrido llano es ideal tanto para los que buscan marca como para los que debutan.

esta carrera. València, por su recorrido llano es ideal tanto para los que buscan marca como para los que debutan. 8828 corredores son SuperRunners registrados en el circuito SuperHalfs de los que se espera que más de 392 finalicen el circuito en Valencia. El Circuito Superhalfs reúne a seis de los mejores medio maratones del mundo.

registrados en el circuito SuperHalfs de los que se espera que más de 392 finalicen el circuito en Valencia. El Circuito Superhalfs reúne a seis de los mejores medio maratones del mundo. 6052 inscritos al Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias del que València forma parte un año más.

del que València forma parte un año más. 804 falleros y falleras compitiendo en el Running Fallero . Un año más habrá una clasificación especial para los falleros y por tanto, habrá un campeón y una campeona del mundo fallero.

compitiendo en el . Un año más habrá una clasificación especial para los falleros y por tanto, habrá un campeón y una campeona del mundo fallero. 30 960 euros han aportado los participantes de forma voluntaria para la ASPAS Valencia, la Asociación de Familias y Personas Sordas de la Provincia de Valencia, entidad solidaria de la prueba en 2025. La solidaridad vuelve a ser una parte muy importante del Medoi Maratón.

63 168 mails se han enviado con los planes de entrenamiento de Objetivo 21K Valencia durante las 12 semanas de preparación. El entrenador José Garay ha dirigido semana a semana a miles de corredores para que cumplan sus objetivos.

1600 personas conforman el voluntariado. Sin ellos, nada sería posible.

6 personas dedicadas al servicio de Atención al Corredor 365 días al año

369 000 obsequios para los participantes entre la Bolsa de la Carrera y la de postmeta

En el evento:

15 130 metros lineales de vallas

646 metros lineales de barreras New Jersey

425 baños portátiles

230 contenedores d e reciclaje

27 ambulancias

40 desfibriladores

50 médicos de los cuales: 35 médicos en carrera

62 estands en Expo 21K Feria Valencia

65 puntos de animación a lo largo del recorridO

Dispositivo médico

