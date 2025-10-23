David Valero y Olivia Onesti estarán en la XXIV Marcha BTT de La Nucía

Sólo falta un mes para la XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña (BTT) que contará con la participación de los ciclistas de BH Coloma Team UCI MTB como David Valero, campeón de España y bronce olímpico, la campeona de Francia Olivia Onesti o el también olímpico Jofre Cullell, mejor español en la Copa del Mundo y Mundial 2025. Las plazas están limitadas a 600 dorsales y habrá dos categorías: mtb y e-bike, y ya hay más de 200 ciclista inscritos. Será el domingo 23 de noviembre con un espectacular recorrido de 33 km. y 950 metros desnivel +, diseñado por Carlos Coloma, medallista olímpico en Río 2016. Las inscripciones son sólo online.

Esta mañana Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Carlos Coloma, organizador de la prueba, han realizado la presentación de esta XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña (BTT). La Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía está organizada por “La Nucía Coloma Bike Club”, BH Coloma Team y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante.

Dos categorías: Mtb y e-bike

Esta edición cuenta con dos categorías (mtb y ebike) y 600 plazas. Las inscripciones serán sólo previas y los precios son de 22 € federados y de 29 € no federados. Desde la organización se recomienda inscribirse lo antes posible, para no quedarse sin dorsal, ya se han inscrito más de 200 ciclistas y sólo queda un mes para la marcha. Las inscripciones se realizan sólo online.

Participación equipo BH Coloma Team

Esta XXIV Marcha BTT de La Nucía contará con la participación de los bikers profesionales del equipo BH Coloma Team que dirige Carlos Coloma y que cuenta en sus filas al bronce olímpico David Valero, al también olímpico Jofre Cullell y la campeona francesa Olivia Onesti. También participará el equipo La Nucía BH Coloma Academy, que actualmente cuenta con el subcampeón del mundo junior, Hugo Franco.

Salida y recogida dorsales

La salida de la XXIV Marcha BTT de La Nucía será el domingo 23 de noviembre a las 10 de la mañana desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano. La recogida de dorsales será a partir de las 7,30 horas de la mañana. Esta edición tendrá un recorrido de 33 km. con un desnivel positivo de 950 metros desnivel +, con sendas, trialeras y paso por el “mítico” Bikepark de La Nucía, por alguna de las zonas donde se celebró la “Super Cup Massi UCI 1”.

Gran colaboración

Esta prueba se podrá realizar gracias a la colaboración de la Policía Local, Protección Civil La Nucía y el Taller de Empleo de La Nucía, además de 60 voluntarios distribuidos a lo largo del recorrido, que contará con una distancia de 33 kilómetros y varios avituallamientos.