Expo21, la Feria de la Carrera del Medio Maratón Valencia: ubicación, horarios y cómo llegar

Este domingo 26 de octubre se celebra el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich en el que participarán 25.000 corredores y corredoras procedentes de todo el mundo. Pero antes de tomar la salida desde la Avenida Tarongers, todos los inscritos deberán pasar por la Feria de la Carrera durante el viernes 4 y el sábado 25 para recoger sus dorsales-chip y la bolsa de Carrera.

Expo21 se ubica de nuevo por tercer año consecutivo en el pabellón 5 de Feria Valencia (Av. de les Fires, s/n, 46035 València) y estará abierta los días 24 y 25 de octubre de 9 a 21 horas.

Cómo recoger el dorsal y Bolsa de Carrera

Para poder recoger el dorsal será necesario mostrar el código QR que todos los incritos habrá recibido ensus correos electrónicos el jueves previo a la carrera y un documento de identidad oficial, en vigor y en formato original. Quien no pueda acudir de forma personal podrá autorizar a otra persona a recoger su bolsa y dorsal a través del 'área runner' en la web oficial del medio maratón Guía de la carrera. La organización advierte que en ningún caso se entregarán dorsales el mismo domingo, día de la carrera.

Bolsa de la Carrera / MVTA

Camisetas oficiales / MVTA

Además del dorsal, los participantes recogerán en Expo21 la Bolsa de Carrera con la camiseta oficial de la prueba como regalo estrella junto a otros productos aportados por patrocinadores. La camiseta de este año tiene la particularidad que no lleva ninguna marca técnica tras la ruptura del contrato con el anterior patrocinador, Luanvi. Aún así la prenda es de la máxima calidad, realizada con tejido transpirable, de gran elasticidad y ligereza. Elaborada con tejido técnico Ecotech confeccionado con hilo de poliéster procedente de botellas de plástico recicladas aportando ligereza y suavidad y una máxima transpiración para mantenerse siempre seco. Costuras planas para evitar rozaduras, así como tecnología Skin4Run para ajustarse al cuerpo y Fix Color para garantizar la duración del color original. Cada corredor o corredora recibirá la prenda del modelo (masculino o femenino, con mangas o tirantes) y la talla elegidas en la inscripción y no será posible hacer cambios. Eso sí, frente a la zona de entrega de camisetas habrá un punto de encuentro donde se podrá intercambiar con otros corredores la camiseta en caso de desear otra talla diferente a la elegida en la inscripción.

Plano de Expo21 / MVTA

Entrada gratuita para todos

En Expo21 los visitantes encontrarán stands de patrocinadores y marcas deportivas donde se podrá adquirir todo tipo de productos relacionados con el running. La entrada es gratuita para todo el público.

Cómo llegar a Expo21 en Feria Valencia

En metro:

Línea 2 Llíria-Torrent Avinguda Parada Carolines/Fira (a unos 600m del recinto).

Línea 4 (tranvía) desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia.

En Autobús de la EMT

Línea nº62 Benimamet-Estació Nord. Frecuencia aproximada en días laborales: 10 y 15 minutos.

En coche

Aparcamiento Feria Valencia: 3000 plazas.

Tarifa: 0.03€/ minuto.

Con acceso directo al Pabellón 5 de la Expo 21K.

En Expo 21 habrá también una consigna para los que acudan directamente a recoger el dorsal con su equipaje y quieran visitar la Feria con comodidad. El coste será de 3 euros.