Léleman Conqueridor arranca la Superliga ante UC3M Voleibol Leganés

Ha sido una de las pretemporadas más largas del voleibol español en los últimos años. El Mundial ha provocado que las competiciones nacionales se retrasaran prácticamente un mes y la mayoría de equipos llevan preparando este fin de semana desde finales de agosto. La espera se ha terminado y todo está listo para que este 25 de octubre empiece la primera jornada de la Superliga 2025/26.

Debut fuera de casa

El Léleman Conqueridor hará su debut este sábado 25 de octubre ante UC3M Voleibol en el Pabellón Europa. A partir de las 19:00 horas empieza la aventura más ilusionante de los valencianos. El objetivo a corto plazo será asegurarse la clasificación para estar presente en la primera edición de la Copa del Rey, que se disputa en Valencia a finales del mes de febrero. Hacer un buen papel en la primera aparición europea en la CEV Challenge, o luchar en la parte alta de la clasificación para repetir los resultados del año anterior, serán las otras dos grandes metas del año.

El primer rival

Por delante, un calendario que ilusiona y que tiene como primer rival un recién ascendido. UC3M Leganés ha continuado consolidando su proyecto en los últimos años y tanto en su equipo femenino como en el masculino han llevado a sus dos equipos a la élite. Los leganenses lograron el ansiado ascenso el pasado mes de abril tras proclamarse campeones de Superliga 2 en una fase final incontestable y han fortalecido la plantilla para presentar batalla en la máxima categoría.

Los valencianos ya han experimentado el nivel del conjunto de Álvaro Tejero en esta pretemporada. Hace escasas semanas se midieron ambos equipos en Nou Moles con resultado favorable para los visitantes. UC3M Leganés se llevó la victoria por 2-3 (24-26/26-24/20-25/25-23/14/16) en un partido absolutamente frenético. Todos los sets estuvieron muy ajustados y se fueron repartiendo para cada lado de la red hasta llegar al tiebreak, que tampoco defraudó.

La primera jornada promete ser apasionante y el Léleman Conqueridor tratará de repetir ese gran inicio de temporada del año pasado que les permitió tener margen en la segunda vuelta. El equipo que dirigía Marcos Dreyer hizo un arranque sobresaliente que puso al equipo por primera vez en su historia como líder de la Superliga en diciembre de 2024.

Zanini da instrucciones a su equipo / Léleman Conqueridor Valencia

A consolidarse entre los mejores

Ahora, con Emanuele Zanini al frente, la plantilla asume el reto de estar luchando en la parte alta de la tabla en su quinta temporada en la máxima categoría del voleibol español. El experimentado entrenador italiano cogió al equipo en las últimas jornadas de la temporada anterior y lo clasificó para Europa. Además, durante los últimos meses ha sido uno de los grandes protagonistas logrando un sensacional octavo puesto en el Mundial para Bélgica. Con la mente ya puesta en el Léleman Conqueridor, Zanini afronta su primer año natural como técnico en Superliga.

Una temporada ilusionante / Léleman Conqueridor Valencia

“Estoy muy emocionado por comenzar la nueva temporada. El primer partido siempre presenta un nivel de dificultad muy alto y el equipo ha cambiado a su colocador, eso siempre cambia el equilibrio del equipo. Sabemos que Leganés es un rival peligroso y será duro. Tenemos que prestar atención a los detalles y ser inteligentes en este primer partido”, explicaba Zanini en la previa a esta primera jornada de Superliga.