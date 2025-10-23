La Escuela del Valencia Club de Atletismo presenta a sus más de 700 atletas

Las pistas de atletismo del Jardín del Turia acogieron este jueves 23 de octubre la presentación oficial de la Escuela del Valencia Club de Atletismo para la temporada

2025/2026, en un acto que volvió a poner en valor la dimensión social, deportiva y formativa del club.

Durante la ceremonia, los atletas permanecieron sentados portando carteles en apoyo a los municipios afectados por la DANA. Con este gesto, el club quiso recordar que su escuela no está compuesta únicamente por deportistas de la capital, sino también por niños, niñas y jóvenes procedentes de numerosas localidades de la provincia, que también forman parte de la identidad del Valencia CA.

Así fue la presentación de la escuela del Club de Atletismo Valencia / F. Calabuig

Una invitada especial

El evento, que tuvo lugar en el Tramo III de las Pistas del Estadio del Turia, sirvió también para realizar la foto oficial por categorías de la Escuela del club, correspondiente a la nueva temporada. El acto contó con la presencia de una invitada muy especial: María Pérez García, doble medallista olímpica en París 2024 y doble campeona del mundo en Tokio 2025, que además cumple diez años como atleta del club y ejerce actualmente como capitana del primer equipo.

Foto de familia del Diputación Valencia Club de Atletismo / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Gran respaldo institucional

En el capítulo de autoridades, asistieron el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente J. Mompó; la concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil; el diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta ; el subdirector general de Deportes, José Miguel Sánchez; y la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal, Mª Ángeles Vidal. También acudió Guillermo Peñalver Ramos, gerente de 42K Running, como representante de la marca oficial de ropa deportiva que vestirá a los atletas de todas las categorías del club durante la temporada 2026. Todos ellos estuvieron acompañados por el presidente del Valencia Club de Atletismo, Rafael Blanquer Alcantud.

Como es tradición, se realizó la foto oficial de alumnos y profesores, con la participación del director de la Escuela, Manuel Arnás Serrano, el coordinador general, Carlos Blázquez López, la adjunta a presidencia, María Blanquer Iglesias, y el director técnico, Rafael Blanquer Ángel

Un referente

El Valencia Club de Atletismo ha conseguido que su Escuela, que cumple su vigésimo quinto curso, sea la más numerosa de España y una de las más relevantes de Europa, según la World Athletics. El curso 2025/26 comenzó el pasado 9 de septiembre, con un equipo docente de primer nivel y más de 750 alumnos inscritos, consolidando así el liderazgo del club en formación y promoción deportiva.

La ronda de intervenciones se inició con el presidente del club, Rafael Blanquer Alcantud. A continuación, tomó la palabra la campeona olímpica y capitana del equipo, María Pérez , quien subrayó el papel de la entidad como motor de igualdad en el deporte femenino y expresó su deseo de seguir vinculada al club: “Ojalá este muchos años más vestida de azul”

Posteriormente intervino Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, quien alabó la trayectoria de la medallista olímpica y provocó un emotivo momento con un “GRACIAS” de todos los atletas al unísono.

Con esta presentación, el Valencia Club de Atletismo inicia una nueva temporada en la que la cantera, el compromiso social y la educación en valores continuarán siendo las señas de identidad del proyecto.