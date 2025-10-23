Miguel Bou gana las Ocean Man Series Ibiza en 2k y 5k

El pasado fin de semana en Ibiza, el nadador nuciero Miguel Bou Bernabéu ganó las Ocean Man Series, tanto en la prueba de 2 km. como en la de 5km. Una prueba internacional de natación en aguas abiertas con más de 200 participantes de 20 países y un gran nivel competitivo. Con este doble “oro” en las “Ocena Man Series de Ibiza” el nadador nuciero logra clasificarse para la final mundial de las Ocean Man Series en Dubai el próximo mes de noviembre.

Miguel Bou Bernabéu sigue con su magnífica temporada en aguas abiertas 2025, coleccionado triunfos y medallas allá donde compite. El nadador nuciero tras proclamarse campeón autonómico Absoluto, por primera vez, en septiembre, completa su magnífica trayectoria este año con un doble triunfo en las Ocean Man Series de Ibiza, un circuito internacional de travesías a nado, que cada año cuenta con más nivel y participantes. Se celebran un total de 20 pruebas por todo el mundo. Miguel Bou pertenece al club Vila-Swim Fondistas.

Doble “oro” para Bou en Ibiza

Miguel Bou (2003) se impuso con gran autoridad sobre sus rivales, cubriendo la distancia de 2.000 metros de la Ocean Man Series Ibiza Sprint 2025 en un tiempo de 25 minutos y 13 segundos, quedando primero en categoría Absoluta y de su categoría (20-29 años). El nadador nuciero aventajó en 16 segundos al italiano 2º Massimo Grisenti que entró en meta con un crono de 25:29. Tercer clasificado fue el también español Aleix Blanes con 26:01. Un total de 180 nadadores concluyeron esta travesía a nado de la Ocean Man Ibiza Sprint 2025, que se desarrolló el sábado 18 de octubre en la Cala Bassa de Sant Antoni de Ibiza

Al día siguiente Miguel Bou consiguió su segundo oro en Ibiza en la prueba de 5.000 metros en aguas abiertas, denominada Ocean Man Series Ibiza Half 2025. El nadador nuciero cruzó la meta en Cala Bassa tras completar los 5 km. a nado con un tiempo de 1:05:19, quedando primero en la clasificación Absoluta y en su categoría (20-29 años). Fue una prueba con un apretado final ya que el segundo clasificado el suizo Stefano Maranó, entró a escasos 5 segundos del nadador nuciero, con un tiempo de 1:05:18. Completó el podio de los 5km. de la Ocean Man el italiano Massimo Grisenti con 1:05:19, que rozó la plata. Prueba que finalizaron 162 participantes.

Final en Dubai

A sus 21 años, cumplirá 22 en diciembre, Miguel Bou está viviendo una de sus años deportivos más laureados. Para cerrar su exitosa campaña de aguas abiertas 2025 el nadador nuciero esperar poder participar en noviembre en las finales de las Ocena Man Series, en Dubai, para la cuál está clasificado tras su doble “oro” en Ibiza. Para poner un broche de oro a su extraordinaria temporada en aguas abiertas 2025, donde ha rozado el pleno de victorias.