Recorrido y cortes de tráfico durante el Medio Maratón de este domingo

Este domingo es la gran cita del Medio Maratón en València. El Ayuntamiento de València junto con la Policía Local de València han preparado un dispositivo especial con cerca de 300 agentes para velar por la seguridad y el tráfico durante la celebración de la 34ª edición del Medio Maratón València Trinidad Alfonso-Zurich.

En concreto, estarán operativas 280 personas entre agentes y servicios de emergencias del Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos, CICU, Protección Civil, Centro Gestión del Tráfico, EMT y personal de la organización de la prueba durante su realización en la que participarán 25.000 corredores y corredoras.

La carrera tiene un itinerario de poco más de 21 km que discurrirá desde la avenida dels Tarongers, en dirección a la avenida del Primat Reig, pasando por la calle de Cavanilles hacia Menéndez Pidal, puente de las Glòries Valencianes, gran via Ferran el Catòlic, Ramón i Cajal, Blanqueria, calle de la Pau, plaza de L’Ajuntament, Xàtiva, Colón, Navarro Reverter, Jacinto Benavente, paseo de l’Albereda hacia Doctor JJ Dómine, Eugènia Viñes, para volver a finalizar en Tarongers. Asimismo, contará con siete salidas desde las 8:25 horas y se espera que el último deportista pase por la meta sobre las 12:00 horas.

Cortes por el montaje de la salida y la meta. / SD

Afecciones al tráfico rodado

Respecto a las afecciones de tráfico rodado, la avenida dels Tarongers, entre la V-21 e Enginyer Fausto Elio, se cerrará en ambos sentidos desde el viernes 24, a las 22:00 horas, hasta el domingo 26 a las 21:00 horas. El mismo domingo se cortarán los accesos por superficie a la rotonda de avenida Catalunya-Tarongers y se desviará el tráfico por el interior del túnel de la V-21, desde las 4:30 horas y hasta las 10:30 horas, mientras que el resto de los cortes del recorrido se realizarán a partir de las 7:30 horas.

Asimismo, se restringirá el estacionamiento desde las 8:00 horas del sábado, 25 de octubre, en zonas como: el Pla de la Saïdia, centro de la ciudad, paseo de l’Albereda, Doctor JJ Dómine, zona marítimo y desde las 22:00 horas en la calle Colón.

Zonas de aparcamiento para el Medio Maratón. / SD

Además, se establecerán cinco zonas de aparcamiento a saber: en la avenida de Aragó, con 395 plazas; en Doctor Lluch, con 165 plazas; en la Universitat de València, con 470 plazas y en Univeristat Politècnica de València, con 680 plazas, ambos abiertos de 6:00 a 14:00 horas; y en el Centro Comercial Arena, con 1.250 plazas, gratis de 6:30 a 16:00 horas.

Así es el recorrido del Medio Maratón Valencia / Claudia Arce

Alteraciones de las líneas de la EMT

Con motivo de la realización del Medio Maratón, la EMT ha planificado nuevas rutas para el sábado, día del montaje de la salida y meta, y el domingo, cuando se celebra la prueba, para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino. En total se ha modificado el recorrido de 40 líneas, y el domingo se suprimen, mientras dure la carrera, las líneas C1, 19, 30, 31, 40, C2, 92, 93, 94 y 95. La normalización de todos los trayectos, excepto la zona de avenida dels Tarongers prevista a las 21:00 horas, se producirá aproximadamente sobre las 13:00 horas.

Asimismo, la circulación del tranvía en ambos sentidos de la avenida dels Tarongers se interrumpirá entre las 6:40 y las 12:00 horas del domingo.