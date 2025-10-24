“El deporte es un medio de movilidad e inclusión”

A los 26 años, una retinopatía diabética congénita le hizo perder la vista a David Casinos Sierra (Valencia, 15 de febrero de 1972), situación que afrontó con actitud positiva. “Voy a vivir”, se dijo, y decidió reinventarse y tomar el control de su vida. Fruto de su filosofía de “hacer salir el sol cada día”, cosechó un envidiable palmarés deportivo. Ganó cinco medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2000 y 2016: oros en Sydney 2000 (Australia), Atenas 2004 (Grecia) y Pekín 2008 (China) en lanzamiento de peso y otro oro en Londres 2012 (Reino Unido) y bronce en Río de Janeiro 2016 (Brasil), en lanzamiento de disco. Tuvo el honor de ser elegido abanderado del Equipo Paralímpico Español en los Juegos de Pekín 2008. A ello hay que sumar varios campeonatos del Mundo y Europeos –el último oro, en disco, en el campeonato de Europa en Gales en 2014-.

David Casinos se colgó el oro en lanzamiento de disco durante una lluviosa tercera jornada del Campeonato de Europa de Atletismo Paralímpico, que se celebra en Swansea (Gran Bretaña). / CPE

Desde su debut internacional en el Campeonato de Europa de Lisboa 1999 hasta el Mundial de Doha 2015, Casinos destacó en todas las competiciones nacionales, europeas y mundiales en las que participó. Además, el deportista valenciano posee todavía el récord mundial en lanzamiento de peso (15,26 m.) y el récord Paralímpico, establecidos en Sídney 2000.

En julio de 2017anunció su retirada del atletismo profesional tras 18 años en la élite. “Tras los Juegos de Río me tomé unos meses de reflexión. Retomé los entrenamientos y me di cuenta de que la ilusión ya no estaba, se había diluido. Tomé la decisión junto a mi familia y mi entrenadora de decir adiós al deporte que tanto amo. La llama del atletismo se ha agotado. Es el momento de decir adiós al deporte que me cambió la vida”, comentó en la rueda de prensa de despedida, que se celebró en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso en Valencia. Casinos formó parte del Proyecto FER, promovido por esta entidad, destinado a apoyar a los deportistas olímpicos y paralímpicos durante las diferentes etapas de sus carreras deportivas. Ahora David forma parte de la categoría “Referente” y sirve de ejemplo y motivación para los deportistas más jóvenes.

¿Cómo se afronta a los 26 años un diagnóstico tan demoledor? ¿recuerdas cómo fueron esos primeros días?

Empecé con problemas de visión sobre los 24 o 25 años. Me dan el diagnóstico de que tengo una retinopatía y comienzo con cirugías, láser… Ese proceso fue muy mal y no pude salvar mis ojos. Fue casi una sentencia porque con esa edad lo que quieres es comerte el mundo, disfrutar de tu bici, de tus amigos y de todo lo que te rodea. En ese caso, cuando uno pierde la visión, se vuelve loco, como me pasó a mí: perdí la visión, la cabeza, mi modo de vida e incluso mi trabajo. Entré en una depresión muy profunda, intenté quitarme la vida dos veces y es algo que marcó mi vida, pero había que vivir con esto. El tiempo me dio todas las respuestas.

Aparentemente, cuando ves a alguien con un perro guía, un bastón, lo ves muy entero, muy firme, pero no siempre es así. Nacer ciego, es una condición que viene de serie y no conoces otra cosa, pero cuando llevas muchos años con visión y la pierdes, es algo muy difícil y tienes que estar muy entero para mantener la cabeza y la mente sobre tus hombros, algo que a mí no me pasó.

¿Cómo te ayudó a ti el deporte? ¿Crees que el deporte puede ayudar a las personas con discapacidad a superar obstáculos?

Absolutamente. El deporte es un medio de movilidad, con el que te encuentras a ti mismo y principalmente utilizas tu cuerpo, tu mente y tus cualidades físicas y mentales. El deporte es ese medio de inclusión, como herramienta y medio. Y eso es lo que pide una persona ciega, poder ver. En mi caso yo no podía. El deporte, en el caso de las personas invidentes o con discapacidad, te da esa cierta movilidad de alguna manera. Te encuentras contigo mismo, te ayuda a resolver problemas, dolores de cabeza, situaciones, te ayuda a convivir con otros compañeros que tienen o no discapacidad, a relacionarte con mucha gente, y esto es bonito, especial y la consigna sagrada de cualquier persona con discapacidad, poder moverse, ser útil, pertenecer a un grupo, vivir cada día como obligación, esa es la palabra justa para esto, el deporte es vida y después competición. Puedes trasladar esa movilidad, esas habilidades, talento si lo tienes y desarrollarlo y llevarlo a la competición. En mi caso empezó como mera movilidad, para salvar a un chaval que no sabía moverse y lo llevaba su madre a la pista de atletismo con su bastón, y luego ya supe manejar el bastón por mí mismo, estar con tres perros guías y más tarde llevar a mis hijos al colegio. Esto es lo bonito que tiene el deporte, que te desafías y enfrentas a retos que te ayudan a ordenar tu mente y darle alegría a la vida.

Cinco medallas paralímpicas y todo un referente en el deporte español, ¿qué supone esto para ti?

Las medallas han sido el resultado a la constancia. El deporte me ha dado la oportunidad de vivir, de desarrollarme, encontrar mi núcleo de amigos, de seguir, Incluso después de retirarme, vinculado a él como medio de vida y convertirme en un Referente. La gente te reconoce por la calle a pesar de estar retirado, te sigue por redes sociales. Es verdad que las nuevas generaciones casi no se acuerdan de ti, pero yo me siento feliz de haber sido parte de este trayecto donde el deporte paralímpico ha sido reconocido no solo a nivel mundial sino a nivel español y valenciano y que se haya logrado equiparar la valía de una medalla olímpica y paralímpica. Yo llegué tarde a eso, pero considero que he aportado mi granito de arena a esa lucha.

David Casinos, en los Juegos de Londres. / CPE

Me siento muy orgulloso porque cinco medallas paralímpicas, son cinco medallas en un solo deporte, es una barbaridad. Es algo que he querido transmitir a mis hijos y otros niños, que cuando ven una medalla paralímpica no le dan valor porque vivimos en un mundo muy efímero, en el mundo de los reels, en el que todo pasa muy deprisa, y justamente ser deportista es todo lo contrario, ahí todo pasa despacio, en un podio solo hay sitio para tres personas y el camino es muy largo para un resultado tan efímero, escuchar ese himno nacional en tan poco tiempo cuando se ha trabajado mucho para llegar ahí.

Me siento partícipe en haber sido un Referente en ese camino para igualar el premio o el reconocimiento a los deportistas paralímpicos españoles y valencianos y que se hable de los deportistas hoy, sobre todo, del mundo de la discapacidad.

¿Qué recuerdos guardas de tu participación en cinco Juegos Paralímpicos?, ¿algún momento especial?

El mejor momento especial que guardo es haber visto con mis propios ojos al Príncipe Felipe en Barcelona 92, en el desfile olímpico, y decir qué se debe sentir al llevar la bandera de tu país y estar en unos Juegos. Eso se lo dije a mi madre. Pues 16 años después era yo quién llevaba esa bandera, en Pekín 2008. Me convertí en el abanderado del equipo paralímpico español, con mi mujer Celia al lado, desfilando en el Nido de Pájaro de Pekín ante 120.000 personas… una historia muy bonita que contar y una historia de constancia, de creer en uno mismo, da igual que alguien te siga o no te siga, lo importante es no depender de recibir algún like para que tu sueño, propósito, camino nadie te lo pise. Y luego estar en los Juegos.

David Casinos, abanderado del Equipo Paralímpico Español, abre el desfile de la delegación nacional durante la ceremonia de inauguración de Pekín 2008. / CPE

A partir de Pekín 2008, es cuando el público se interesa y llena los estadios comprando entradas, gente y periodistas especializados de todo el mundo, cadenas de televisión… para ver los Juegos Paralímpicos. En Londres 2012 se siguió con esta inercia y el seguimiento del deporte olímpico y paralímpico fue espectacular. Esto marcó un hito. Quien entiende el deporte paralímpico es porque tiene una sensibilidad y sabe que podemos pasar todos de un momento a otro de no tener a tener discapacidad.

Al margen de los éxitos en esta competición, ¿recuerdas con especial cariño algún otro éxito deportivo?

Más que deportivo, de reconocimiento. Algo muy bonito fue cuando estaba en una universidad en Estados Unidos, encendí el ordenador y leí que me iban a dar el Premio Nacional del Deporte 2013, en su categoría Olimpia, de manos de Felipe VI. Te quedas helado. Es un pequeño gran momento que te da el significado de quién eres, de dónde vienes, y eso es lo que a mi me ha marcado más. Estar rodeado de gente tan brillante como Bahamontes y muchos otros deportistas, a pesar de mi discapacidad, me sentía muy capaz. Esto para mi es muy valioso, fue un momento muy bonito.

Casinos recibe de manos de Felipe VI el Premio Nacional del deporte. / CSD

¿Qué papel ha jugado en tu vida deportiva y personal Celia Maestre?

Es la mujer de mi vida, una mujer muy especial, la madre de mis hijos, una persona que se enamoró de mí y yo de ella… son mis ojos. Ha estado en los momentos complicados de mi vida deportiva y personal. Ha formado parte de mi equipo como guía en muchísimas competiciones.

Después de nuestra retirada, hemos podido fundar nuestra propia empresa David Casinos Esports, enseñando lo que es el deporte para personas con discapacidad y esto es muy especial porque entendimos y comprendimos muy bien qué significa el deporte, cómo me ayudó a mí y cómo podemos ayudar a los demás, a papás y mamás que tienen hijos con discapacidad a que se visibilice mucho más. Y este el cometido tan especial para Celia y para mí.

Celia Maestre y David Casinos, con el bronce de los Juegos de Río de Janeiro 2016. / CPE

Ella se enamoró de un chaval con discapacidad, con ceguera total, con una discapacidad severa. Para mí eso era importante, romper con los tabús de que un ciego se debía casar con una ciega o unas persona en silla de ruedas con otra en silla de ruedas. Son barreras que hay que romper y nosotros lo hemos establecido.

En julio de 2017 anunciaste tu retirada del atletismo profesional tras 18 años en la élite. ¿Qué motivó este adiós?

Al final todo tiene un principio y un final. Yo ya no me sentía seguro en las pistas de atletismo y sabía que otros Juegos hubieran sido liquidarme como deportista, no tenía ganas, se había acabado en interés y eso es algo importante de reconocer cuando llega el momento y decir adiós. No arrastrarme por las pistas porque no lo necesitaba. Era el momento de acabar y hacer otras cosas.

Era el momento de trasladar al mundo personal todo lo que había aprendido y mi experiencia. Ahí es cuando nace David Casinos Esports, rodaba en el mundo de las conferencias, los eventos y ya había publicado un libro con David Blay, que junto a Mario Rebollo, fueron mis jefes de comunicación.

Después probaste el ciclismo y en 2021 lograbas medalla de bronce en la modalidad de doble Scull con la selección española de remo adaptado en la Regata Internacional de Gavirate. ¿Cómo fue la experiencia en estas modalidades deportivas? ¿Sigue practicando alguno de ellos a nivel profesional o por afición?

Después de mi retirada, había llegado al tope en el atletismo pero me sentía fuerte y sin ningún pretexto de vivir del deporte, conseguir una beca… me gustaba el ciclismo, antes de perder la visión ya lo practicaba, y probé el velódromo, corrí sprint, velocidad de kilómetro, que me gustó muchísimo, y aún hoy sigo saliendo en bicicleta, en tándem porque me encanta.

Luego me ofrecieron probar el remo, me encantó sobre todo teniendo la Marina Real en Valencia, incluso logré una medalla de bronce en doble Scull… la lástima es que esta modalidad no estaba en Tokio 2021 porque sino hubiera estado en estos Juegos, qué curioso. Pero esto ya era para disfrutar del deporte, sin más pretensión.

David Casinos podría haber ido a los Juegos de Tokio en la modalidad de remo. / Federación Española de Remo

Actualmente solo practico ciclismo, saliendo con mis amigos, viviendo momentos chulos a través de la práctica deportiva y nada más.

Eres un Referente del Proyecto FER, del que has formado parte durante años, ¿cómo ha contribuido este Proyecto y la Fundación Trinidad Alfonso al desarrollo de nuestro deporte y deportistas?

Un verdadero honor. Llegué tarde porque me incorporé ya siendo un atleta longevo en años, sobre el 2012 y lo pude disfrutar cuatro o cinco años más. Lo viví desde sus comienzos y pensé, qué locura es esto. El proyecto de Trinidad Alfonso, con su mecenas Juan Roig, con su sensibilidad especial, ha sabido acompañar y acompaña a los deportistas valencianos en su propósito personal, en su desafío deportivo y no es fácil porque los recursos son importantes, pero ha hecho algo que traspasa todo eso, nos acompaña no solo en lo deportivo y económico sino también en todo lo que lo rodea, incluso en la parte académica para saber qué hacer con tu vida una vez te retiras. Hay un equipo multidisciplinar detrás de Trinidad Alfonso que lo hace de maravilla. Trabaja la excelencia, los deportes de alto nivel, pero también la base y eso es único. Muy agradecido a Juan y a todo el equipo que ha estado ahí detrás.

Casinos, en su despedida en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso. / FTA

¿Qué proyectos tiene David Casinos en la actualidad?, ¿cómo es tu día a día?

El mejor proyecto que tengo es mi familia, mi mujer y mis dos hijos Jordan y Cayetana, vivir al lado de ellos y tener tiempo para ellos. Atender a nuestra empresa David Casinos Esports, en la que trabajamos al lado del deporte para personas con discapacidad, como herramienta de inclusión, algo maravilloso y que marcó mi vida. También viajo mucho con mi nuevo perro guía Urano, con el tema de conferencias, eventos, vamos a muchos colegios, soy embajador del Levante UD dentro de su Fundación desde el 2011.

Mi día a día es ese, levantarme, buscar un momento de expansión yendo al gimnasio, salir de viaje cuando lo tengo, colaboro en la radio en A Punt en el programa ‘La Nostra Flama’, también estoy haciendo tele con Clara Castelló en ‘Conexió Comunitat Valenciana’. Tengo una vida activa, donde trato de dar visibilidad de todas las cosas que podemos y pueden hacer las personas con discapacidad para ayudar a todo aquel que entra en este mundo y lo está pasando mal. Es maravilloso poder acompañar a la gente y ayudarla.

Tienes publicado el libro "Todos los días sale el sol y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo", ¿qué te llevó a escribirlo? ¿qué mensaje quieres transmitir a través de él? ¿piensas repetir la experiencia como escritor?

Este libro se titula con la frase que yo le dije a mi madre desde la cama del hospital cuando ya no veía. Es un proyecto que nació con David Blay y Mario Rebollo, mis jefes de comunicación en aquel momento, que me ayudaron muchísimo a visibilizar mi imagen como marca y estar en otros contextos, no solo en lo deportivo, y salió el libro. Sonó mucho, tuvo mucha difusión y está agotado y descatalogado.

Portada del libro de David Casinos, proyecto que nació con David Blay y Mario Rebollo, sus jefes de comunicación en aquel momento. / SD

Ahora acabamos de publicar “Guías hacia la luz”, libro de carácter solidario que habla de qué bonito es y qué oportunidad vivir con un perro guía. Esta hecho con David Blay y la Fundación ONCE, con mucho cariño . Queremos que se vea a los perros guía, qué hacen, de dónde salen, que los niños desde muy pequeños conozcan a estos perros de asistencia, también hay perros emocionales, perros que ladran cuando hay una hipoglucemia… Este es mi segundo libro, una experiencia muy bonita y todo lo que se recaude con él va a la Fundación ONCE Perro Guía.

¿Cómo crees que el deporte puede contribuir a una sociedad más inclusiva e igualitaria?

El deporte es para todos. Cuando un evento nace, tiene que haber sitio para todos. Esto es lo mejor que nos puede pasar como sociedad porque somos muy iguales pero muy diferentes a la vez y creo que el deporte es lo que ayuda a visibilizar estos momentos donde cada uno puede elegir donde estar. Cuando llega ese momento tan complicado de aceptar quién eres porque has tenido un golpe duro en la vida, una discapacidad o una enfermedad, el deporte es cuando aparece como símbolo de ayuda, de saber que el moverte te va a permitir pensar en otra cosa, a convertir situaciones complicadas en algo más positivo y darles un carácter especial. Sobre todo, pienso que los medios de comunicación debéis mostrar estas historias, estas competiciones, los Juegos Paralímpicos porque es el mejor ojo para que el mundo sepa que toda las personas con discapacidad tenemos un lugar y podemos ser vistas.

Test rápido a David Casinos.